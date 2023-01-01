أسرع سياره SUV رياضية تقدمها لامبورجيني .. 3 ثوان من 0 لـ 100 كم



لامبورجيني لامبورجيني

تقدم لامبورجيني عدد كبير من السيارات الخارقة حول العالم، مثل الايقونة سيان، وافنتادور، إلى جانب النسخة الشهيرة هوراكان، بالاضافة إلى النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع وهي "أوروس" الرياضية موديل 2025.



وتنتمي السيارة لامبورجيني أوروس إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم عالميًا عبر عدد من الفئات ومنها النسخة PERFORMANTE والتي تعد من أسرع سيارات هذه الأيقونة الرياضية الشهيرة.



أسرع SUV رياضية تقدمها لامبورجيني



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يمكن للسيارة لامبورجيني أوروس التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني، حيث تمتلك محركًا ثماني الاسطوانات V8 سعة 4000 سي سي "توين تيربو"، وبهذه القدرات يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 657 حصانا و850 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 306 كيلومتر في الساعة.تجهيزات لامبورجيني أوروستضم السيارة لامبورجيني أوروس كاميرا محيطة واخرى خلفية، اضاءة علوية وارضية، سقف زجاجي بانوراما، مصابيح ترحيب، خاصية المفتاح الذكي، قفل مركزي، فتحات تكييف خلفية، منافذ للطاقة، مقاعد ذات تحكم كهربائي، مرايات كهربائية ضم، خاصية التبريد والتدفئة للمقاعد، فرامل يد الكترونية.وتحتوي ايضا على زر تشغيل المحرك وايقافه، مستشعرات مطر وضوء، شاشة تعمل باللمس ولوحة عدادات، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام ترفيهي صوتي، جهاز للملاحة، مكيف هواء أوتوماتيك، مثبت سرعة تكيفي، حزمة من تقنيات الحماية والأمان مع منظومة المكابح عالية الاداء.يذكر أن سيارة لامبورجيني أوروس تقدم بسعر يبدأ من 270 ألف دولار أميركي.