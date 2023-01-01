أسرع سيارة من ماكلارين بالسعودية .. توقع سعرها



ماكلارين SENNA ماكلارين SENNA

تعتبر السيارة ماكلارين SENNA واحدة من أسرع السيارات المقدمة في السوق السعودي، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء، أبرزها سعة المحرك وقوة الأحصنة، بالإضافة إلى حصولها على مظهر خارجي رياضي، وباقة من التجهيزات الأخرى.



تسارع السيارة ماكلارين SENNA

يمكن للسيارة ماكلارين SENNA أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 335 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.



محرك السيارة ماكلارين SENNA



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تعمل سيارة ماكلارين SENNA بمحرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 CC، ويتمكن هذا المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 800 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.تجهيزات السيارة ماكلارين SENNAزودت ماكلارين SENNA بكاميرا محيطة 360 درجة، نظام التحكم في أوضاع القيادة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات والتوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية، رصد النقاط العمياء، تتبع المسار، حساسات حركة أمامية وخلفية، ردار، مرايات كهربائية.تحتوي السيارة ماكلارين SENNA على مقاعد رياضية بفرش الكانتارا، مثبت سرعة، نظام ترفيهي صوتي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية، مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، سبويلر خلفي، فتحات تهوية جانبية.أبعاد السيارة ماكلارين SENNAطول قاعدة العجلات 2.670 مم.الطول الكلي 4.744 مم.العرض الكلي 2.153 مم.الارتفاع الكلي 1.195 مم.سعر السيارة ماكلارين SENNAسعر السيارة ماكلارين SENNA يبلغ 5 ملايين و500 ألف ريال سعودي.