أسرار منزلية لحماية اللثة من آلامها: وداعًا لمعاناة اللثة!



آلام اللثة آلام اللثة



يعاني عدد كبير من الأشخاص من التهابات اللثة مما يسبب الام شديدة في الفك



ووفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك ”جرِّب هذه التدابير للتخفيف من التهاب اللثة أو الوقاية منه:



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نظِّف أسنانك مرتين يوميًّا، أو بالأحرى بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة.استخدِم فرشاة أسنان ناعمة واحرص على استبدالها كل ثلاثة أشهر على الأقل.فكِّر في استخدام فرشاة أسنان كهربائية، فقد تكون أكثر فاعلية في إزالة اللويحات السنية والجير.نظِّف أسنانك بالخيط يوميًاوإذا واجهت صعوبة في استخدام خيط الأسنان العادي، فجرب عصا خيط الأسنان. وتتضمن الخيارات الأخرى فرش تنظيف ما بين الأسنان أو أجهزة تنظيف الأسنان بالماء أو وسائل تنظيف ما بين الأسنان المصممة لتنظيف المناطق الواقعة بين الأسنان واستشر طبيب الأسنان أو اختصاصي صحة الأسنان عن أفضل الوسائل التي تناسبك.استخدِم غسول الفم للمساعدة في تقليل اللويحات المتراكمة بين أسنانك إذا أوصى بذلك طبيب الأسنان.احصل على جلسات تنظيف أسنان احترافية منتظمة وفق الجدول الزمني الذي ينصح به طبيب الأسنان.امتنِع عن تدخين التبغ أو مضغه.