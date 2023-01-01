أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية: إبداعٌ في المذاق ونكهة لا تُقاوم



باذنجان على الطريقة السورية باذنجان على الطريقة السورية

إذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة لعمل الباذنجان نقدم لكي اليوم طريقة عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

المقادير

1 كيلو باذنجان طازج صغير الحجم زيت لقلي الباذنجان



مكونات الحشوة :

نصف كجم لحم خروف متوسط النعومة

4 رؤوس بصل

4 سن ثوم مهروس



1 ملعقة طعام ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

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