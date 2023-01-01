أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية: إبداعٌ في المذاق ونكهة لا تُقاوم

باذنجان على الطريقة السورية
إذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة لعمل الباذنجان نقدم لكي اليوم طريقة عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية
المقادير
1 كيلو باذنجان طازج صغير الحجم زيت لقلي الباذنجان
مكونات الحشوة :
نصف كجم لحم خروف متوسط النعومة
4 رؤوس بصل
4 سن ثوم مهروس
1 ملعقة طعام ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة بهار مشكل حسب الرغبة
مكونات صلصة الطماطم :
2 حبة فلفل اخضر حلو
1 حبة فلفل اخضر حار
5 حبات طماطم ناضجة
1 ملعقة صغيرة ملح
فلفل اسود
بهار مشكل
2 ملعقة طعام زيت زيتون
3 سن ثوم مهروس
1 ملعقة طعام من دبس الطماطم
طريقة التحضير
نقشر حبات الباذنجان ونقليها بالزيت الغزير حتى تنضج
نصفي الباذنجان من الزيت بواسطة فوطة جافة
نصنع شقوق طولية في حبات الباذنجان و نتركها جانباً
تحضير الحشوة :
نضع 2 ملعقة طعام زيت في مقلاة على النار
نضيف البصل و الثوم و نقلب حتى يذبلو
نضيف اللحم و نمزجه مع الثوم و البصل
نضيف الملح و الفلفل الاسود و البهار المشكل
نترك اللحم لينضج ثم نتركه ليبرد
تحضير صلصة الطماطم :
نبرش الطماطم و الفلفل و البصل
نسخن زيت الزيتون في القدر
نضيف الخضار المبروشة و الثوم
نضيف الملح و دبس الطماطم و التوابل
نترك المزيج على نار متوسطة و نضيف القليل من الماء اذا لزم الامر
نتركه لمدة 12 دقيقة ليتجانس و يتغير لونه .
المرحلة النهائية :
نحشي حبات الباذنجان باللحم و نرتبها في صينية الفرن
نوزع صلصة الطماطم فوق الباذنجان و نزين كل حبة باذنجان بقطعة فلفل و قطعة طماطم
ندخلها الفرن بدرجة 180 لمدة 10 دقائق ليتحمر الوجه من الاعلى فقط
نقدمها مع الارز أو مع الخبز
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