أسرار صحة القلب: 5 أطعمة غنية تُعزز وظائفه

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قد لا تكون صحة القلب هي أولوياتك الأولى كل يوم، ولكن ينبغي أن تكون كذلك، تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، والعديد من الأشخاص لا يبذلون ما يكفي من الجهد للحفاظ على صحتهم في أفضل حالاتها، ورغم أن تغييرات نمط الحياة مثل تقليل تناول الملح أو مشاهدة التليفزيون بشكل أقل قد تمت دراستها وثبت أنها تدعم صحة القلب، فإن الأطعمة التي تدرجها في نظامك الغذائي تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب، لقد تحدثنا مع الخبراء لجمع أفضل الأطعمة لقلبك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Prevention



قامت جمعية القلب الأمريكية بتحديث إرشاداتها منذ أكثر من عام وتضمنت بعض الأفكار حول كيفية تأثير ما تأكله وتشربه على صحتك وعافيتك عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، على الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الخضروات قد لا تمنع أمراض القلب، إلا أن معظم الخبراء لا يتفقون مع ذلك، في الواقع، يوصي عدد متزايد من الخبراء باستمرار باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية داش DASH لدعم قلبك.

يقول آرثر أجاتستون، طبيب القلب ومؤسس نظام ساوث بيتش الغذائي: "كل ما هو مفيد لقلبك مفيد لعقلك ومفيد لك بشكل عام"، السر يكمن في تنويع أنواع الأسماك والخضروات والحبوب الكاملة وغيرها من العناصر التي تستمتع بها كل يوم، مع أخذ ذلك في الاعتبار، حيث تم تجميع أفضل الأطعمة لقلبك - امزج وطابق حفنة منها كل أسبوع لتتناولها في طريقك نحو صحة أفضل.



أفضل الأطعمة لصحة القلب..

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سمك السلمون..هذه السمكة اللذيذة المشوية أو المخبوزة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين علامات التمثيل الغذائي لأمراض القلب، كما أنها تحتوي على مستويات غنية من السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة التي أظهرت الدراسات أنها تعزز حماية القلب والأوعية الدموية.السردين..السردين يحتوى على أوميجا 3 ، مما يزيد من مستويات الكوليسترول "الجيد" ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة لدى الأشخاص الذين تعرضوا لنوبات سابقة، وفقًا لمايو كلينيك، التزم بالأطعمة الطازجة لتجنب المحتوى العالي من الملح في الأصناف المعلبة.الكبدةتحتوي الكبدة على دهون مفيدة للقلب، كما يقول الدكتور ويليام ديفيس، طبيب القلب الوقائي في ويسكونسن ومؤلف كتاب Wheat Belly تحتوي الكبدة على الكثير من الدهون الصحية.عين الجمل..الجوز مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف وفيتامين E والفولات، وكلها تعمل على تعزيز صحة القلب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، تناولها غير مملحة للحصول على أفضل وجبة صحية للقلب.اللوز..مثل الجوز، تحتوي هذه المكسرات المقرمشة على نسبة كبيرة من الأوميجا 3 .التوت..التوت الداكن مليئة بالريسفيراترول (المزيد عن مضادات الأكسدة القوية هذه لاحقًا) والفلافونويد، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب، ضعها في دقيق الشوفان، أو في العصير، أو في الزبادي.القهوة..وفقا للدكتور أجاتستون، فقد أظهرت الدراسات أن القهوة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يقول أجاتستون إن ما يصل إلى 3 أكواب يوميًا يزيد أيضًا من مستويات الإدراك ويساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وقد وجدت الأبحاث الحديثة أن شرب ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.الشيكولاته الداكنة..اختار واحدة من الشيكولاتة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو، والتي تم ربطها بانخفاض ضغط الدم، لأن ألواح الشيكولاتة الداكنة الأكثر صحية تحتوي على مركبات الفلافونول التي تعمل على استرخاء الشرايين وزيادة تدفق الدم، تأكد من أنها لا تحتوي على دهون مشبعة من إضافات مثل زيت النخيل.الزبيب..تناول حفنة منها وساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 قدمت إلى الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وذلك لأن الزبيب غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ارتفاع ضغط الدم وزيادة مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة، أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد تعزز صحة القلب.البروكلي..هذه الخضروات الخضراء منخفضة في نسبة الكوليسترول، وغنية بالألياف، وتحتوي على ثروة من مضادات الأكسدة، إنه جيد لحماية مفاصلك أيضًا.القرنبيط..مليئة بمضادات الأكسدة، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتحتوي على الأليسين، وهو أحد مكونات الثوم الذي يظهر أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتقليل الكوليسترول.البطاطا..مصدر كبير لفيتامين C والكالسيوم والحديد، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، تناول قشرها أيضًا، فهو مليء بالعناصر الغذائية الصحية للقلب.الحبوب..يوصي الدكتور أجاتستون بالحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين، بما في ذلك نخالة الشوفان والأرز، التي تنظم الكولسترول، تجنب الحبوب المعالجة والمكررة، الغارقة في الجلوتين التي ترتبط بأمراض القلب بما في ذلك انسداد الشرايين.التفاح..لا تقشر هذه الفاكهة المنتشرة في كل مكان، فهي تحتوي على جميع مضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، التي تحمي الكوليسترول من هجمات الجذور الحرة، يحتوي التفاح (أيًا كان لونه) أيضًا على البكتين الذي يمنع امتصاص الكوليسترول، والألياف التي تتخلص من الكوليسترول.البرتقال..مصدر آخر للبكتين، هذه الفاكهة الحمضية مليئة أيضًا بالفلافانويد الذي يخفض ضغط الدم ويقلل من التهاب الشرايين، تحتوي الحمضيات أيضًا على مادة الهيسبيريدين، وهي مادة كيميائية نباتية تعمل على تحسين تدفق الدم إلى القلب، وفيتامين C، وهو واقي قوي ضد السكتة الدماغية.الجريب فروت..مثل البرتقال، يحتوي الجريب فروت على الكثير من فيتامين C والذي، وفقًا للأبحاث، يمكن أن يساعد في الحماية من السكتة الدماغية ويساعد على تقليل نسبة الكوليسترول، ولكن، إذا كنت تتناول أدوية القلب، مثل الفياجرا، أو الستاتين، فابتعد عن طعام الإفطار اللذيذ هذا، والذي يحتوي على مركب ثبت أنه سام عند مزجه مع الأدوية المذكورة أعلاه.زيت الزيتون..يحتوي زيت الزيتون النقي على مستويات أعلى من "الدهون الجيدة" ومضادات الأكسدة للمساعدة في فتح الشرايين المسدودة، كما أنه أكثر صحة لقلبك من الزيت النباتي والدهون "السيئة" المسببة للكوليسترول.