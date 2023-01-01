أسرار تخزين الطماطم في الصيف: وداعاً للتلف واستمتع بنكهتها طوال العام



تخزين الطماطم تخزين الطماطم



قد يكون من الصعب الحفاظ على الطماطم طازجة لأن معظم الناس لا يدركون أنهم يقومون بتخزينها في المكان الخطأ.



قد يبدو من الواضح وضع الطماطم في الثلاجة مع الفواكه أو الخضروات الأخرى، لكن هذا قد يفسد نكهتها وملمسها.



أوضحت إيما، الطاهية الشهيرة وفقا لموقع اكسبريس البريطاني، أنه يجب تخزين الطماطم في درجة حرارة الغرفة لإبقائها غنية وطرية.

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افضل طريقة لتخزين الطماطمقالت: "إن أفضل مكان لتخزين الطماطم هو على سطح عمل مطبخك في درجة حرارة الغرفة، على الرغم من إبقائها بعيدة عن الفرن، أو أي مصدر آخر للحرارة.ومن الأفضل أيضًا تخزين الطماطم في طبق مسطح بدلاً من وعاء للسماح بتدوير الهواء بشكل أفضل ومنع الكدمات، لأنها ثمار هشة يمكن أن تتلف بسهولة إذا تم تكديسها معًا.لماذا لا يجب تخزين الطماطم في الثلاجة؟لا ينبغي تخزين الطماطم في درجات حرارة باردة لأن الإنزيمات التي تساهم في مذاقها تتوقف عن العمل مما قد يؤدي إلى الحصول على ثمار لطيفة وعديمة النكهة.تمنع الثلاجة أيضًا نضج الطماطم، الأمر الذي سيؤثر أيضًا على الطعم ولكنه قد يتسبب أيضًا في أن تصبح الطماطم طرية ودقيقة.من الأفضل تخزين الطماطم في الثلاجة فقط إذا كانت ناضجة تمامًا، ولكن تأكد من تركها على سطح العمل لإحضارها إلى درجة حرارة الغرفة قبل تناول الطعام لضمان حصولك على أفضل نكهة.قالت إيما: "لا يجب عليك تبريد الطماطم إلا إذا تم تقطيعها.ومع ذلك، إذا كانت الطماطم الخاصة بك في مرحلة نضجها المثالي، أو كان الطقس حارًا بشكل خاص - فإنني في الواقع أوصي بتخزين الطماطم في الثلاجة.التبريد يمنع عملية النضج الطبيعي للطماطم، ولكن إذا كان بالفعل في أفضل حالاته، فلا داعي للقلق بشأن ذلك.