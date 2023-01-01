أسرار الشاورما السورية: وصفة دجاج منزلية لذيذة



شاورما فراخ بالعيش السوري شاورما فراخ بالعيش السوري

يفضل الكثير من الأشخاص تناول شورما الفراخ بالعيش السوري، التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية وبالأخص عند إضافة الخضار عليها.

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إليكم طريقة عمل شاورما الفراخ في العيش السوري للشيف مصطفي العمدة.المكونات لعمل شاورما الدجاج- 1 كيلو صدر فراخ مقطع إلى شرائح طولية- 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً- 3 فصوص ثوم مفرومة- 1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (فلفل أسود، كزبرة، كمون)- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة- عيش سوري طازجطريقة عمل شاورما الفراخ1. في وعاء كبير، ضعي شرائح الفراخ واخلطيها مع البصل والثوم والبهارات والزيت والملح والفلفل حتى تتجانس جميع المكونات.2. اتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة لكي تتشرب النكهات.3. سخني مقلاة واشوّي شرائح الفراخ على نار متوسطة لمدة 10-15 دقيقة، مع التقليب المستمر حتى ينضج اللحم تماماً.4. قطعي رغيف العيش السوري إلى نصفين أفقياً واحشيه بشرائح الفراخ المشوية.5. قدّمي الشاورما السورية ساخنة مع البطاطس المقلية أو السلطات الخضراء.يمكنك أيضاً إضافة بعض المخلّلات أو الطحينة أو الحمص على رغيف العيش السوري حسب الرغبة.ما هي أفضل طريقة لتقديم الشاورما مع الصلصات؟هناك عدة طرق مميزة لتقديم الشاورما مع الصلصات:1. الطريقة التقليدية:- قدِّم الشاورما مع صلصة الطحينة، تُحضر بخلط الطحينة مع عصير الليمون والثوم والماء والملح.- أيضًا يمكن تقديمها مع صلصة الحمص أو البابا غنوج.2. طريقة شاورما الشام:- قدِّم الشاورما مع صلصة الشام. تُحضر بخلط الطماطم والبصل والبقدونس والليمون والزيت والملح.- يمكن إضافة الرمان المجفف أو الفلفل الحار لإضافة نكهة خاصة.3. طريقة الشاورما التركية:- قدِّم الشاورما مع صلصة الأيولي. تُحضر بخلط الثوم والمايونيز والليمون والملح.- يمكن إضافة بعض التوابل الحارة كالكزبرة أو الفلفل الأسود.4. طريقة الشاورما اللبنانية:- قدِّم الشاورما مع صلصة الطحينة والرمان، تُحضر بخلط الطحينة والرمان المركز والثوم والليمون والملح.- يمكن إضافة بعض الزيت والبقدونس.بغض النظر عن الطريقة المختارة، يجب أن تكون الصلصات طازجة ومتوازنة النكهات لتكمل طعم الشاورما بشكل ممتاز.