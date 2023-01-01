أسرار الحافظ على رائحتك العطرة لأطول وقت في الصيف



تحافظ على رائحتك العطرة تحافظ على رائحتك العطرة

رائحة الجسم السيئة يمكن أن تدمر بسهولة استمتاعك بيوم صيفي مشرق ومشمس، درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية يمكن أن تتركك تفوح برائحة العرق الكريهة، بينما غمر نفسك بالعطر والتمني أن تختفي الرائحة بطريقة سحرية لن يساعدك أيضاً، ما عليكِ فعله بدلاً من ذلك هو اتباع هذه النصائح المهمة التي جمعناها لمساعدتك في الحفاظ على رائحتك الرائعة طوال الصيف وفقاً لموقع "bebeautiful".



هل تعلمين أن البشرة المرطبة أفضل في الاحتفاظ بالعطور مقارنة بالبشرة الجافة؟ وهذا يعني أن جميع العطور الزهرية وعطور مزيل العرق المنعشة ستدوم لفترة أطول خلال فصل الصيف إذا قمت بتطبيقها على بشرة رطبة، لذا استخدمي مرطباً خفيف الوزن وغير دهني كل يوم إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على رائحتك الطيبة في الصيف.



ارتداء الأقمشة الطبيعية

تحتاج بشرتك إلى التنفس خلال فصل الصيف، كما أن الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والتي تستخدم عادة في الملابس الصيفية تخنق الجلد، من الأفضل التمسك بالأقمشة الطبيعية مثل القطن والحرير لأنها تمتص العرق مما يسمح للحرارة بالهروب من جسمك بشكل أسرع.

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استخدام مزيل العرق الخالي من الكحولعند اختيار مزيل العرق لفصل الصيف اختاري تركيبة خالية من الكحول والبارابين، من المعروف أن الكحول يجفف بشرتك مما قد يسمح للبكتيريا بالنمو وتفاقم رائحة الجسم، استخدمي مزيل رائحة العرق اللطيف والمغذي الذي سيبقي رائحتك منعشة طوال اليوم.المناديل المبللة المعطرةفي الأيام شديدة الحرارة عندما يحالفك الحظ وتتعثرين في حركة المرور فإن استخدام المناديل المبللة المعطرة يمكن أن يوفر عليكِ الكثير من الإزعاج. هي لا تعمل على إنعاش بشرتك فحسب بل تزيل أيضاً الأوساخ والبكتيريا المتراكمة عليها لتحافظ على رائحتك الطيبة.وضع طبقات من روائحكهل تعلمين أن وضع طبقات من العطور يمكن أن يساعد في ثباتها لفترة أطول؟ إذا كنتِ تحبين رائحة معينة حاولي تضمين المزيد من المنتجات ذات الرائحة المشابهة في روتينك، ابدأي بغسول الجسم المعطر أثناء الاستحمام ثم انتقلي إلى استخدام غسول الجسم المعطر وطبقه مع مزيل العرق والعطور ذات الرائحة المماثلة، إن وضع طبقات من الروائح سيساعدها على الاستمرار طوال اليوم ويجعل رائحتك لذيذة طوال الصيف.