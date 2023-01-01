أسرار الحافظ على رائحتك العطرة لأطول وقت في الصيف

رائحة الجسم السيئة يمكن أن تدمر بسهولة استمتاعك بيوم صيفي مشرق ومشمس، درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية يمكن أن تتركك تفوح برائحة العرق الكريهة، بينما غمر نفسك بالعطر والتمني أن تختفي الرائحة بطريقة سحرية لن يساعدك أيضاً، ما عليكِ فعله بدلاً من ذلك هو اتباع هذه النصائح المهمة التي جمعناها لمساعدتك في الحفاظ على رائحتك الرائعة طوال الصيف وفقاً لموقع "bebeautiful".
هل تعلمين أن البشرة المرطبة أفضل في الاحتفاظ بالعطور مقارنة بالبشرة الجافة؟ وهذا يعني أن جميع العطور الزهرية وعطور مزيل العرق المنعشة ستدوم لفترة أطول خلال فصل الصيف إذا قمت بتطبيقها على بشرة رطبة، لذا استخدمي مرطباً خفيف الوزن وغير دهني كل يوم إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على رائحتك الطيبة في الصيف.
ارتداء الأقمشة الطبيعية
تحتاج بشرتك إلى التنفس خلال فصل الصيف، كما أن الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والتي تستخدم عادة في الملابس الصيفية تخنق الجلد، من الأفضل التمسك بالأقمشة الطبيعية مثل القطن والحرير لأنها تمتص العرق مما يسمح للحرارة بالهروب من جسمك بشكل أسرع.
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