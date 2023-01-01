أستعدادا للعيد .. طريقة تنظيف الممبار بدون مجهود



تنظيف الممبار تنظيف الممبار



إذا كنتي تحاولين تنظيف الممبار بطريقة بسيطة وسهلة نقدم لكي اليوم طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة.



*طريقة تنظيف الممبار بالكربونات:

المكونات:

1-محلول بيكربونات الصوديوم

2-ماء

3-خل

4-ملح

5-ليمون

الطريقة:

1-نحضر وعاء متوسط علي حجم الممبار ونغمره بالماء.

2-نضيف الخل والبيكربونات والملح.

3-نترك الممبار في الوعاء مع هذه المكونات لمدة نصف ساعه.

4-ثم نحاول ان نزيل الدهون من على الممبار باستخدام السكين ولكن برفق حتى لا يقطع.

5-نضع القليل من عصير الليمون على الممبار.

6-نتركه قليلًا ثم نغسله بالماء والان أصبح الممبار جاهزا للحشو.



*طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاج

طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة يلجأ اليها اغلب النساء للتخلص من فضلات الممبار اللاتي تصيبهن بالاشمئزاز، لذلك يمكنك الاستغناء عن السكين لتنظيف الممبار، واستخدام غطاء زجاجة فارغة لتفريغ الممبار من الداخل، حيث يتم إدخال الممبار به، وسحب حبل الممبار لاخره، لازالة الفضلات بالكامل، ثم غسل الممبار ووضعه في وعاء به خل وماء وليمون ويترك لمدة نصف ساعه حتي تتخلص من رائحته الكريهة والحصول علي ممبار نظيف.