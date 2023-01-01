أستاذ المناهج بجامعة عين شمس .. يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة



وجه الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات، قائلاً: "رقم النموذج مهم للغاية في الامتحان".



وأضاف حسن شحاتة، خلال لقائه عبر القناة الأولى: "وضع أكثر من إجابة للسؤال أمر خطأ للغاية، لأنه سوف يتسبب في إلغاء السؤال، وإذا حدث خطأ في سؤال وتريد تصحيحه، في آخر الشيت يوجد مكان، قم بكتابة رقم السؤال، وكتابة الإجابة السليمة".



وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إلى أن الامتحان مهمته فرز الطلاب وليس تمريرهم، ويتم فرز الطلاب بمقياس متوسط وفوق المتوسط ومتميز.