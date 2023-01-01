أسباب غير متوقعة وراء حدوث إكزيما الجلد

ويرتبط التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) عند بعض الأشخاص بتغير جيني يؤثر في قدرة الجلد على توفير الحماية، ما يسبب ضعف وظيفة الحاجز، ويكون الجلد أقل قدرة على الاحتفاظ بالرطوبة، والحماية من البكتيريا والمهيجات والمواد المسببة للحساسية، والعوامل البيئية، مثل: تدخين التبغ.
يعتبر التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) هو مرض يجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة وملتهبًا، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار، ولكن يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية، حيث يستمر ويمكن أن تزداد شدته في بعض الأحيان، وقد يكون مسببًا للتهيج ولكنه ليس معديًا.
ويمكن للمواظبة على الترطيب واتباع عادات أخرى للعناية بالبشرة أن يخفف الحكة ويقي من التفشي لمناطق جديدة، وقد يتضمن علاج الإكزيما أيضًا مراهم علاجية أو كريمات.
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