أسباب ضعف عزم السيارة؟..ابحث عن فلتر الوقود والبوجيهات..

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يعاني العديد من ملاك السيارات من ضعف عزم السيارة أثناء الصعود في المرتفعات، وذلك يعود إلى إهمال إجراءات الصيانة الدورية وعدم فحص المحرك لفترة طويلة، بالإضافة إلى ان مختلف أجزاء السيارة تتلف مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ضعف أداء وقوة محرك السيارة .

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- أسباب ضعف عزم السيارة :1- انسداد فلتر الوقود :فلتر الوقود يعمل علي تنقيه الوقود من الشوائب والأوساخ حتى لاتصل الى المحرك، وذلك من أجل الحفاظ على المضخة والبخاخات من التلف، وبالتالي عندما يمتلئ الفلتر بالأوساخ قد يعيق مرور الوقود الكافي الى المحرك، ويظهر الكثر من الأعطال من ضمنها ضعف عزم السيارة وتأخر التشغيل وحصول تقطعات أثناء عمل المحرك.2- ضعف الضغط داخل المحرك :من أجل الحصول علي أفضل أداء للمحرك يجب ان يكون ضغط المحرك أو ضغط الأسطوانات جيد طوال عميلة الاحتراق، وذلك لأنه كلما انخفض الضغط داخل المحرك كلما كانت قوة المحرك منخفضة وبالتالي يكون عزم السيارة ضعيف.ويعود ضعف ضغط المحرك إلى عدة أساب من ضمنها، تلف أحد شنابر المكبس أو وجود كسر بها، أو تلف المكبس أو وجود تشققات به، او وجود خدوش في جدار الأسطوانة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، او وجود تسريب من الصمامات .3- ضعف البوجيهات :خلط الوقود والهواء داخل المحرك يحتاج الى شرارة قوية من البوجيهات لكي يحترق، وعند ضعف البوجيهات أو وجود خلل في أحد منها فهذا يعني ان عملية احتراق غير كامله، وبالتالي يحدث ضعف في عزم السيارة ، ويظهر ذلك بشكل أكبر عند صعود المرتفعات.4- ظهور ضعف في مضخة الوقود :عند ظهور خلل أو ضعف في مضخة الوقود في السيارة ستعاني السيارة من وجود عدة مشاكل من بينها ضعف عزم السيارة، لأن وظيفة مضخة الوقود هي ضخ الوقود من الخزان ودفعه الى المحرك، مع ضمان الضغط المناسب لكي يصل الى المحرك وتلبية متطلباته من أجل الحصول على أفضل أداء.5- انسداد عادم السيارة :يوجد داخل نظام عادم السيارة قطعة تسمى الكتلايزر ووظيفتها هي القيام بتقليل كمية التلوث التي تخرج مع غازات العادم، وعند انسداد الكتلايزر يؤدي الى ضعف عزم السيارة، بالإضافة إلى عدم إمكانية التسارع بالشكل الصحيح .