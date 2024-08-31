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أسباب توقف المحرك عند تخفيف سرعة السيارة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

توقف محرك السيارة بشكل مفاجئ عند تخفيض السرعة أو عند الاستعداد للتوقف يعد مشكلة شائعة قد تواجه العديد من السائقين.

هذا التوقف غير المتوقع للمحرك قد يعود إلى عدة أسباب رئيسية يجب التعرف عليها لمعالجة المشكلة بشكل صحيح. وفيما يلي أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف المحرك عند تخفيض السرعة:
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1. خلل في صمام IAC (Idle Air Control Valve)
صمام IAC هو المسئول عن التحكم في سرعة دوران المحرك عند وضعية الخمول، أي عندما تكون السيارة متوقفة والمحرك يعمل دون الضغط على دواسة الوقود.

إذا كان هناك خلل في هذا الصمام، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار المحرك عند تقليل السرعة، وبالتالي توقفه عن العمل. يوصى بفحص صمام IAC للتأكد من عمله بشكل سليم.
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2. انسداد أو خلل في صمام EGR (Exhaust Gas Recirculation)
صمام EGR يلعب دورًا هامًا في تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين الضارة من المحرك، وذلك من خلال إعادة تدوير جزء من غازات العادم إلى غرف الاحتراق.

إذا كان هناك انسداد أو خلل في هذا الصمام، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في استقرار المحرك وتوقفه عند تقليل السرعة.



3. عطل في القير الأوتوماتيكي
وجود عطل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي قد يؤثر بشكل مباشر على عمل المحرك، وخاصة عند تقليل السرعة.

إذا كان هناك خلل في القير، فقد يؤدي ذلك إلى توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ.



4. انخفاض ضغط الوقود
انخفاض ضغط الوقود الداخل إلى المحرك نتيجة انسداد في فلتر الوقود، أو انسداد في البخاخات، أو وجود عطل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى عدم تزويد المحرك بالوقود الكافي عند تخفيض السرعة، مما يسبب توقفه.



5. خلل في أسلاك البوجيهات أو الكويلات
تعتبر أسلاك البوجيهات والكويلات من المكونات الحيوية التي تساعد في إشعال خليط الوقود والهواء داخل المحرك. أي خلل في هذه المكونات، سواء كان بسبب تلف في الأسلاك أو فيش الكويلات، يمكن أن يؤدي إلى تقطع في عملية الإشعال وبالتالي توقف المحرك عند تخفيض السرعة.
عند مواجهة توقف محرك السيارة عند تخفيض السرعة، من المهم فحص الأسباب المذكورة أعلاه بدقة. يمكن الاستعانة بفني متخصص لفحص السيارة وتشخيص العطل بشكل صحيح لضمان استمرارية عمل المحرك بشكل سليم وتجنب التعرض لمثل هذه المشكلات مستقبلاً.

المصدر: صدى البلد

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