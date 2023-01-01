أسباب تجعلك تستخدمين الخل في الغسيل.. منها تقليل الوبر



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يعتبر الخل واحداً من المكونات الأساسية الموجودة في المطبخ، وذلك لكثرة استخداماته سواء في إعداد الطعام أو التنظيف، وعلى الرغم من تلك الاستخدامات إلا أن مميزاته، عند استخدامه في الغسيل تجعلك تشتريه بشكل أساسي مع المنظفات وذلك لأنه يساعد في إزالة الروائح الكريهة من الملابس، والتخلص من تراكم المنتجات على الغسيل، ولكن عند شراء الخل لغسيل الملابس، أختر الخل الأبيض المقطر، فهو لا يحتوي على أي مركبات أخرى يمكن أن تترك بقعا على الملابس، وفيما يلي نستعرض بعض الفوائد لاستخدام الخل الأبيض في الغسيل وذلك وفقاً لما نشره موقع "thespruce"

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إزالة رائحة العفنيمكن التخلص من أي رائحة عفن على المناشف عن طريق إضافة الخل أثناء دورة الغسيل، تملئين الغسالة بالماء الساخن، وضيفي كوبين من الخل الأبيض المقطر وشغلي دورة كاملة، ثم شغلي دورة كاملة ثانية بالمنظف، يعمل هذا بشكل جيد مع كميات صغيرة من العفن والروائح الكريهة.إذابة بقايا الصابونيمكن لحمض الآسيتيك الموجود في الخل الأبيض المقطر أن يذيب البقايا المتبقية في الأقمشة من الصابون والمنظفات، وضيفي نصف كوب من الخل الأبيض المقطر إلى موزع منعم الأقمشة، أو ضيفي الخل يدويا في بداية دورة الشطف.تفتيح وتبييض الملابسيمكن استخدام الخل لتفتيح الملابس الباهتة، وضيفي كوباً واحداً من الخل الأبيض المقطر إلى جالون واحد من الماء في وعاء كبير، وسخني المحلول حتى الغليان، وأطفئ النار، وضيفي الملابس الباهتة، واتركيها منقوعة طوال الليل، ثم اغسليها كالمعتاد.تنعيم الأقمشة بشكل طبيعييعمل الخل الأبيض المقطر كمنعم طبيعي للأقمشة عن طريق إزالة الأوساخ العالقة في الجسم وبقايا المنظفات التي تترك الملابس ملمسا خشنا، واستخدمي نصف كوب في دورة الشطف النهائية بديلاً عن منعم الأقمشة التجاري.تقليل الوبر وشعر الحيوانات الأليفةيساعد استخدام الخل في دورة الشطف على منع شعر الحيوانات الأليفة والوبر من الإلتصاق بالملابس، فيمكنك نقع ملابسك في الحوض أو فركها وشطفها ثم غسلها بشكل طبيعي، وضيفي نصف كوب من الخل الأبيض المقطر إلى موزع منعم الأقمشة أو مباشرة إلى الغسالة في بداية دورة الشطف، لا تخلطيه مع منعم الأقمشة التجاري.