أسباب تجعلك تبتعد عن الشطة والفلفل في موجة الحارة.. حرقة المعدة ليست السبب الوحيد!



الشطة والفلفل الشطة والفلفل

التوابل الحارة يفضلها البعض، ويتناولونها فى كل الأوقات، ولكن هناك توقيتات يفضل فيها تجنبها مثل الطقس الحار وفصل الصيف، حيث يوضح تقرير نشر فى موقع fodmapeveryday أن الطعام الحار والتوابل الحارة كالشطة والفلفل الحار قد تشعرك بالفعل بترطيب الجسم وبرودته لبعض الوقت، نتيجة التعرق الزائد الذى يصيبك نتيجة بعض المركبات فى التوابل الحارة التى تولد العرق بشدة، وهو ما يشعرك مؤقتا بالبرودة ولكن هذا الأمر مؤقت وغير مستمر، نتيجة سريان الدورة الدموية بشكل أسرع وأقوى، ولذا يجب أن تحذر من أضرار الطعام الحار وتلك التوابل على جسمك خلال فضل الصيف.



وحذر التقرير من بعض الأضرار الصحية التى تخلفها التوابل الحارة والفلفل الحار على المعدة والجسم والجهاز الهضمى بشكل خاص، وذلك لمن يسرفون ولا يقوموا بترشيد استهلاكهم بهذه الأطعمة الحارة فى الطقس الحار، وذلك لأن هذه الحيلة فى تبريد الجسم من خلال تلك التوابل لا يستمر إلا لدقائق، مما يعد تصرفا خاطئا وغير صحى.



فيما حذر تقرير آخر نشر فى موقع uhhospitals من الإسراف فى التوابل الحارة فى الطقس الحار لما يلى :

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