أسباب تؤدي لحرقة المعدة بسبب شرب القهوة.. تعرف عليها

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يعتبر فنجان القهوة في بداية اليوم شيء مقدس بالنسبة للكثيرين، فهو لا يعزز الطاقة فقط، بل إن رائحتها الغنية ونكهتها الجريئة تجعلها أيضًا مشروبًا مفضلًا في الصباح، ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضًا سببًا في التسبب في عدم الراحة الهضمية، مثل حرقة المعدة.

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وهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل القهوة تؤدي إلى حرقة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، وهي كالآتي، وفقا لموقع«healthshots».1.تعمل القهوة على تحفيز إنتاج حمض المعدة، والذي يمكن أن يهيج بطانة المريء (الحموضة المعوية)، مما يؤدي إلى حرقة المعدة.2.تؤدي الحموضة ومحتوى الكافيين في القهوة إلى استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية (LES)، وهي صمام عضلي يمنع عادةً حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء، كما يمكن أن يؤدي هذا الاسترخاء إلى ارتجاع الحمض إلى الأعلى، مما يسبب عدم الراحة وإحساسًا بالحرقان يُعرف باسم حرقة المعدة.3.نسبة الحموضة العالية في القهوة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تهيج بطانة المعدة بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تفاقم حالات مثل التهاب المعدة أو القرحة.4.في بعض الحالات، يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمدِّر خفيف للبول، مما قد يساهم في حدوث الجفاف، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على عملية الهضم.طرق التعامل مع حرقة المعدة1. تجنب المحفزاتمن المهم تجنب الأطعمة والمشروبات التي من الممكن أن تسبب ذلك، وتشمل المحفزات الشائعة القهوة والأطعمة الحارة والأطعمة الدهنية والشوكولاتة.2. تناول وجبات أصغر حجمايمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة إلى الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يؤدي إلى حرقة المعدة، لذا يجب تناول وجبات أصغر حجمًا ومتكررة لتحسين الهضم.3.عدم الاستلقاء بعد الأكلتجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، لأنه قد يتسبب في عودة الطعام إلى المريء، مما يسبب ارتجاع الحمض.4. المحافظة على رطوبة الجسممن الضروري الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء، ويمكن أن يساعد ذلك في تخفيف حمض المعدة وتعزيز الهضم الصحي.5. شرب شاي الأعشابيمكن لبعض أنواع شاي الأعشاب، مثل شاي البابونج والزنجبيل، أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل حرقة المعدة.