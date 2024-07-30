أسباب تؤدي إلى تورم القدمين.. تعرف على كيفية الوقاية منه

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يحدث تورم القدمين، عندما تتراكم السوائل في أنسجة أسفل الساقين والقدمين، مما يتسبب في تضخمها، ويمكن أن يكون الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة جدًا، أو تناول نظام غذائي غني بالملح أو حتى الحمل أيضًا عوامل مساهمة في تورم الكاحلين.

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وبحسب ما ذكره موقع healthshots، فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتورم الكاحلين:يمكن أن تتسبب إصابة القدم أو الكاحل في حدوث تورم، والحالة الأكثر شيوعًا هي التواء الكاحل، والذي يحدث عندما تجبر الإصابة أو الانزلاق أربطة الكاحل على التمدد إلى ما هو أبعد من نطاقها الطبيعي.التهاب المفاصلهشاشة العظام والنقرس أنواع شائعة من التهاب المفاصل يمكن أن يؤدي إلى تورم الكاحلين.انسداد الأوعية الليمفاويةالوذمة اللمفية هي تورم في القدم أو أسفل الساق ناتج عن انسداد في تدفق السائل اللمفاوي، حيث يعاني واحد من كل 1000 شخص من الوذمة اللمفية الثانوية، والتي تحدث في المقام الأول بسبب القصور الوريدي المزمن ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب أمراض الشرايين الطرفية، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة العناية بالجروح .الحملتنتشر مشكلة تورم الكاحلين والساقين أثناء الحمل لعدة أسباب، وقد تتسبب عوامل مثل احتباس السوائل الطبيعي ووزن الرحم والتقلبات الهرمونية في ضغط الأوردة.كما قد تكونين أكثر عرضة لتورم القدمين في المساء، خاصة إذا كنت تقفين على قدميك طوال اليومن وقد تصبح القدمين والكاحلين المتورمتين أكثر وضوحًا في الثلث الثاني والثالث من الحمل، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Kidney International Supplement Journal ، وعادة ما يختفي التورم بعد ولادة طفلك.العدوىتعد عدوى الجلد سببًا شائعًا للتورم في أحد القدمين، وقد يصاب بعض الأشخاص بتغيرات مثل القدم المسطحة أو الأقواس، والتي قد تساهم في زيادة خطر تورم القدم أو الكاحل.فشل القلب والكبد والكلىقد يشير التورم في بعض الأحيان إلى حالة خطيرة، مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، وقد يشير تورم الكاحل في المساء إلى احتباس الملح والماء بسبب قصور القلب الأيمن.ويمكن أن يسبب مرض الكلى أيضًا وذمة في القدمين والكاحلين، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السوائل في الجسم، ويمكن أن يضعف مرض الكبد تخليق الكبد للألبومين، وهو بروتين يمنع الدم من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة.إليك بعض الطرق للوقاية من تورم الكاحلين:حافظ على نشاطك:يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على الدورة الدموية الجيدة ومنع تراكم السوائل في الأطراف السفلية. لذا، قبل بدء يومك، استعد لبعض الأنشطة البدنية مثل المشي أو الركض أو ممارسة اليوجا.تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة:خذ فترات راحة للمشي والتمدد إذا كان لديك عمل لا يتطلب الحركة أو كنت واقفًا على قدميك لفترات طويلة، وغالبًا ما يُنصح بالمشي وعدم الجلوس لفترات طويلة. أيضًا، إذا كانت وظيفتك تتطلب منك الوقوف، فاجلس بهدوء على كرسي لمدة 30 دقيقة كلما أمكن ذلك لإرخاء جسدك.الحفاظ على وزن صحي:الوزن الزائد يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على أوردتك، مما يساهم في التورم. وبالتالي، من المهم تضمين نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.ارتدِ أحذية داعمة:يمكن للأحذية التي توفر دعمًا جيدًا أن تساعد في تقليل الضغط على كاحليك وساقيك.الحد من تناول الملح:يمكن أن يساعد تقليل تناول الملح في نظامك الغذائي على منع احتباس السوائل. ومع ذلك، لا يعني هذا التوقف تمامًا عن تناول الملح في نظامك الغذائي.ارفع ساقيك:أثناء الراحة، حاول إبقاء ساقيك مرفوعتين لتشجيع تصريف السوائل، وسيساعد هذا في منع تورم الكاحلين.