أسباب الشعور بالنعاس المستمر وطرق التعامل معه

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يعاني العديد من الأشخاص من النعاس المستمر، والذي قد يعطل حياتنا اليومية.



وتختلف خصائص فرط النوم من شخص لآخر، اعتمادًا على عمره ونمط حياته وأي أسباب كامنة، ولكن ما الذي يكمن وراء هذا النعاس المستمر؟



وبحسب ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا، إليك خمسة أسباب شائعة وراء النعاس المستمر.

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مشاكل النوم الرئيسيةاضطرابات النوم هي أحد الأسباب الرئيسية للتعب المستمر، ويمكن لحالات مثل توقف التنفس أثناء النوم والأرق ومتلازمة تململ الساقين أن تعطل جودة نومنا بشدة.انقطاع النفس أثناء النومانقطاع النفس أثناء النوم، هو حالة يتوقف فيها التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى قلة الراحة.الأرقالأرق، الذي يتميز بصعوبة النوم أو البقاء نائمًا، يؤثر على حوالي ثلث البالغين في مرحلة ما من حياتهم، مما يؤدي إلى التعب المزمن .ووجدت دراسة نشرت في مجلة Sleep أن الأرق المزمن مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية. وفي الوقت نفسه، تسبب متلازمة تململ الساقين أحاسيس غير مريحة ورغبة في تحريك الساقين، مما قد يعطل النوم بشدة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار.الإجهاد المفرطعندما نتعرض لضغوط كبيرة ، يفرز جسمنا الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.ووفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن الإجهاد المزمن مرتبط بمشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك اضطرابات النوم والتعب المزمن.وكشفت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة طب النوم أن المستويات المرتفعة من التوتر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأرق النوم، وهذا يعني أنه حتى لو تمكنا من النوم، فإن جودة راحتنا قد تكون معرضة للخطر، مما يجعلنا نشعر بالتعب والإرهاق.نقص الحديديلعب الحديد دورًا مهمًا في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعندما يكون لدينا نقص في الحديد، لا يستطيع جسمنا إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين، مما يعني أن عضلاتنا وأنسجتنا لا تحصل على الأكسجين الذي تحتاجه، مما يؤدي إلى التعب والضعف.وأن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر شيوعًا بين النساء ويمكن أن يكون سببًا مهمًا للتعب المستمر.ووجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تحسين مستويات الحديد لدى النساء المصابات بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أدى إلى تحسن كبير في حالتهن الصحية.العدوى البكتيرية والفيروسيةفي بعض الأحيان، قد يكون سبب النعاس هو مقاومة الجسم للعدوى، ويمكن أن تسبب بعض الالتهابات البكتيرية إرهاقًا طويل الأمد حتى بعد اختفاء الأعراض الأخرى. على سبيل المثال، مرض لايم هو عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق القراد ويمكن أن تسبب إرهاقًا شديدًا ومستمرًا، حتى بعد علاج المرحلة الحادة من المرض.وأبرزت دراسة في مجلة الأمراض المعدية أن العديد من مرضى مرض لايم يعانون من إرهاق طويل الأمد يمكن أن يستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد العلاج.قصور الغدة الدرقيةالغدة الدرقية مهمة لتنظيم عملية التمثيل الغذائي، وعندما تكون غير نشطة، وهي الحالة المعروفة باسم قصور الغدة الدرقية، يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالإرهاق، وتنتج الغدة الدرقية هرمونات تؤثر على كل نظام رئيسي في أجسامنا تقريبًا، بما في ذلك مستويات الطاقة وأنماط النوم.وتشمل الأعراض عادةً التعب وزيادة الوزن والشعور العام بالخمول، ويمكن لفحص دم بسيط تشخيص قصور الغدة الدرقية ويمكن أن يساعد العلاج بعلاج تعويض هرمون الغدة الدرقية في استعادة مستويات الطاقة لدينا.