أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية: شرح معاني "أوبة" و"هبوا" وجمع "عار"

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انطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظات المنيا والوادي الجديد وشمال سيناء والبحيرة وبورسعيد، حيث أدى الطلاب في جميع المحافظات المذكورة امتحان اللغة العربية ، ماعدا طلاب بورسعيد يؤدون امتحان العلوم.



أما عن الأسئلة المحيرة التي حيرت الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم ، فقد شمل امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا، سؤال عن معنى أوبة وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب كالتالي : إقامة - عودة - قصد - ثبات ).



وجاءت كلمة أوبة في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا ضمن البيت الشعري التالي ( إني لتطربني الخلال كريمة .. طرب الغريب بأوبة وتلاق )

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وتؤكد معاجم اللغة العربية أن كلمة أوبة تعني العودة ، وبالتالي تصبح الاجابة الصحيحة لسؤال معنة أوبة : هي عودة.وفي امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم ، جاء سؤال عن جمع عار ، وجاءت الاختيارات المتاحة أمام الطلاب (أعيرة - أعيار - عراة - عيران ) .ووفقا لمعاجم اللغة العربية ، فأن كلمة العار تعني العيب، فـ العار هو كلُّ ما يُعيَّر به الإنسان من فعلٍ أو قول أو يلزم منه سُبَّة ، أما جمع عار فهي أعيارجدير بالذكر أنه ، تنطلق غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024 ، امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 ، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2024 غدا الخميس ، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء ، وامتحان التربية الدينية .كما جاء في نفس الامتحان سؤال عن مرادف هبوا وجاءت الاختيارات كالتالي ( استيقظوا - استعينوا - استقبلوا - استكملوا) ، وتؤكد معاجم اللغة العربية ان الاجابة الصحيحة هي استسقظواوجاء سؤال عن مضاد يروعكم وجاءت الاختيارات كالتالي : ( يفضلكم - يغضبكم - يخذلكم - يؤمنكم) ، وتؤكد معاجم اللغة العربية أن الاجابة الصحيحة هي يؤمنكمجدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القاهرةالخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينيةالسبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعيةالاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتالاثنين 20 مايو : العلومالثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنيةالأربعاء 22 مايو : الهندسةمنع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم، وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.وشدد على جميع مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.