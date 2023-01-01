أزهري: من حق الزوج الاطلاع على هاتف زوجته دون إذن

أعاد الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، نشر الحكم الشرعي لاطلاع الزوج على هاتف زوجته والعكس.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، على صفحته الشخصية، أن الشرع يمنح الزوج الحق في الاطلاع على هاتف زوجته دون الحاجة إلى إذن منها، خاصة في حالة الشك أو الريبة.
وأضاف العشماوي أن الزوجة يجب أن تسمح لزوجها بالوصول إلى هاتفها إذا طلب ذلك منها، لأنه لديه ولاية عليها بموجب القوامة، وله الحق في تأديبها وتقويمها، مشيرا إلى أنه هذا ليس من التجسس المنهي عنه شرعا، ولا سر تخفيه المرأة على زوجها، فقد اطلع منها على ما هو أعظم، مما لم يطلع عليه غيره من الرجال، حتى أبوها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!