أزهري: من حق الزوج الاطلاع على هاتف زوجته دون إذن



الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الدكتور محمد إبراهيم العشماوي

أعاد الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، نشر الحكم الشرعي لاطلاع الزوج على هاتف زوجته والعكس.



وأوضح الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، على صفحته الشخصية، أن الشرع يمنح الزوج الحق في الاطلاع على هاتف زوجته دون الحاجة إلى إذن منها، خاصة في حالة الشك أو الريبة.



وأضاف العشماوي أن الزوجة يجب أن تسمح لزوجها بالوصول إلى هاتفها إذا طلب ذلك منها، لأنه لديه ولاية عليها بموجب القوامة، وله الحق في تأديبها وتقويمها، مشيرا إلى أنه هذا ليس من التجسس المنهي عنه شرعا، ولا سر تخفيه المرأة على زوجها، فقد اطلع منها على ما هو أعظم، مما لم يطلع عليه غيره من الرجال، حتى أبوها.

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وفي الجانب الآخر، أوضح العشماوي أن الزوجة ليس لها الحق في الاطلاع على هاتف الزوج إلا بإذنه، لأنه لا ولاية لها عليه، مشيرا إلى أن الشرع الشريف يقتضي أن تكون تصرفات المرأة تحت إشراف الزوج وبإذنه فيما هو أعظم من ذلك.وفي هذا السياق، أعرب العشماوي عن عدم الدهشة من أن تعتبر المرأة العصرية هذه القواعد ظلما لها وتفريقا بين الجنسين في الحقوق المتساوية، خاصة في زمن انعكست فيه الأمور وانقلبت الأوضاع وكثر تسلط النساء على الرجال، على حد تعبيره.وأكد العشماوي أن هذه من الأمور التي يجب فيها التفريق بين الجنسين بحكم الشرع، وليس بنظر العقل أو بمقتضى العرف أو بهوى النفس.