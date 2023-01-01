أزمة جديدة تهز الأهلي: كهربا وكولر على حافة الانفجار



كهربا كهربا

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزًا على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من«دوري نايل» على استاد القاهرة الدولي، والذي شهد توارد أنباء عن حدوث أزمة بين كهربا ومدربه السويسري مارسيل كولر.

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اقترب فريق الأهلي، خطوة أخرى من الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف أحرزه وسام أبوعلي في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.وترددت أنباء عقب المباراة، عن حدوث أزمة بين اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ومدرب الفريق السويسري مارسيل كولر، بسبب اعتراض كهربا على عدم المشاركة في أحداث اللقاء، وهو ما أغضب المدرب السويسري.رصدت الكاميرات داخل ستاد القاهرة الدولي، أزمة محمود كهربا ومارسيل كولر قبل المباراة وأثناء المواجهة وبعدها، وكانت البداية في عدم نزول محمود كهربا لعمليات الإحماء مع لاعبي النادي الأهلي وتأخر اللاعب لمدة 15 دقيقة، وكانت هناك علامات غضب على وجه مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب ما حدث وتواجد كهربا بعد ذلك.استمرت الأزمة بعد نهاية الشوط الأول وفور إطلاق صافرة النهاية وخروج جميع اللاعبين، رفض محمود كهرب الخروج مع لاعبي الأهلي للتواجد في غرفة الملابس للراحة بين الشوطين، ولكن تم حل الأزمة سريعا من أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وذهب معهم كهربا حتى لا تتفاقم الأزمة.خلال مجريات الشوط الثاني طلب مارسيل كولر من محمود كهربا التسخين من أجل المشاركة في المباراة، وظهرت علامات الحزن والغضب على وجه اللاعب أثناء الإحماء ولم يشارك في المباراة أيضا رغم التسخين.وبعد نهاية المباراة، كان هناك تبديل لبدلاء الأهلي وهو تدريب متبع لكل من لم يشارك في المباراة وهو تدريب خفيف، وشارك كهربا في التدريب ولكن ظهرت عليه علامات الحزن وكان يتدرب بكسل شديد.ومع خروج كهربا من ستاد القاهرة الدولي ظهرت عليه ملامح الحزن والغضب بسبب عدم المشاركة في المباراة وخرج من ستاد القاهرة وسط حزن شديد.كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، حقيقة أزمة اللاعب محمود كهربا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري كولر، وذلك بعد تداول أنباء عن وجود خلافات بينهما عقب مباراة البنك الأهلي.وأكد المصدر، أن كهربا شارك بشكل طبيعي في مران اللاعبين المستبعدين من المباراة، ولم يبدِ أي ردود فعل سلبية.