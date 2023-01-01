أزمة الزمالك: مستجدات ساخنة بعد اجتماع مجلس الإدارة



مجلس الزمالك مجلس الزمالك



كشف مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc أن مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعه اليوم بمنزل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك واستمر الاجتماع حوالي 4 ساعات من 2 ونصف وحتى 6 ونصف وخلال الاجتماع الذي حضره 11 عضوا من المجلس عدا هاني بيرزي المتواجد خارج مصر لظروف عمله ، وبالإجماع تمسك مجلس الزمالك بموقفه رافضا خوض أي مباراة من مباريات الدور الثاني بالدوري قبل انتهاء مباريات الدور الأول وهي المباريات المؤجلة المتبقية لقطبي الكرة المصرية.

وهم طلائع الجيش والأهلي المقرر لها 1 يوليو وطلائع الجيش والزمالك 11 يوليو والأهلي وبيراميدز 12 يوليو والزمالك والبلدية 15 يوليو وفيوتشر والأهلي 16 يوليو.



وأضاف شلبي أن خلال الاجتماع تواجد المحامي الدولي نصر عزام وتم استعراض الأزمة بالكامل معه وتواجد بالاجتماع شخص ليس مسؤولا بالزمالك وأجرى تواصلا مع شخصية بارزة مسؤول في فيفا والذي أخطره بضرورة تواصل النادي مع القسم القانوني المسؤول عن الشكاوى بالفيفا وهو ما حدث هاتفيا وتم تقديم تفاصيل عما يحدث.



وتلقى الزمالك عن طريق هذا الشخص تأكيدات بأن ما يحدث يعتبر إخلال بنظام الشفافية والنزاهة والعدالة وهو شعار الفيفا خاصة وأن تأجيل المباريات يجب أن يكون بعدد محدود وليس عددا مفتوحا مثلما حدث هذا الموسم في الدوري بجانب أيضا أنه يجب أن يتم تسليم الأندية جدول الدوري بالكامل قبل انطلاق المسابقة بـ22 يوما على الأقل وهو أيضا لم يحدث.

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وينوي الزمالك التصعيد للفيفا بجانب غدا سيتم تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد ثروت سويلم بسبب تصريحاته ضد نادي الزمالك.وكان الزمالك رفض عرض من النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة برحيل عامر حسين لاستكمال الدوري ورفض أيضا فكرة إقالة بيريرا قبل انتهاء عقده 30 أغسطس مع تحمل دياب الشرط الجزائي ولكن أيضا الزمالك رفض ذلك وهو ما نقله حسين لبيب لأعضاء مجلس الإدارة في اجتماع اليوم.