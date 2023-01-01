أزمة الراحل أحمد رفعت .. هل أجبر هاني حتحوت دعبس على الاستقالة



هاني حتحوت ودعبس هاني حتحوت ودعبس

أثارت المداخلة الهاتفية لوليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت- والذي تقدم باستقالته صباح اليوم من منصبه - مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد ، جدلا واسعا ، حيث وجه له حتحوت عدة تساؤلات لم يجب عنها دعبس مما أثار جعل جميع نشطاء السوشيال ميديا والإعلاميين والرياضيين يتأكدون أن مسئولي النادي هم السبب في خطأ الراحل أحمد رفعت بسبب سفره للاحتراف بدون حصوله على إذن من التجنيد.



وبسبب عدم حصول اللاعب على إذن التجنيد ، فعندما حضر إلى القاهرة قادما من الإمارات سلم نفسه للشرطة العسكرية وتم الحكم عليه بحبس سنتين وبعد التظلم والاستئناف تم تخفيض العقوبة لشهرين وفقا لتصريحات محامي اللاعب ، محمد رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي.





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رد فعل عنيف من وليد دعبس حول استدعائه للتحقيقوبعد مداخلة دعبس أمس مع حتحوت والتي قال فيها دعبس : «أنت إعلامي ولست قاضيًا لتحكم على الواقعة».وحدثت مشادة بين هاني حتحوت ووليد دعبس، مع نهاية المداخلة الهاتفية، عبر برنامج «الماتش»، بدأت حينما صرخ وليد دعبس قائلًا: «أحمد رفعت قال عني أنت أبويا».وردّ حتحوت قائلًا: «موت رفعت أكبر والمسؤول عن موت رفعت لازم يحاسب».وانفعل وليد دعبس على الهواء، وقال: «إنتوا دمرتوا الإعلام.. إنتوا مأجورين.. ده مش إعلام أبدًا»، وذلك حسب وصفه.وعلى إثر ذلك، ردّ هاني حتحوت على وليد دعبس بعد إنهاء المكالمة، قائلًا: «يا دكتور وليد أحنا مش مأجورين،ـ وأنت لم تجب على عديد من التساؤلات التي طرحنا خلال المداخلة، ولن نرد على كلمة مأجورين مرة أخرى لأنها خرجت في لحظة عصبية».وأردف حتحوت قائلًا: «هدفنا هو ملاحقة كل من تسبب فيما حدث لأحمد رفعت، ثم حصلت المعجزة، التي جعلته يعود مرة أخرى ويقول لنا ما حدث له، فلازم يتحاسب من تسبب فيما حدث له».وأتم قائلًا: «أحمد رفعت مات موتتة ربنا لكنه قال إن هناك أحد تسبب في هذه الأزمة القلبية، ولن نسمح لأحد أن يحدث له مرة أخرى مثلما حدث لأحمد رفعت».استقالة وليد دعبسوفي صباح اليوم الثلاثاء ، أعلن وليد دعبس استقالته من منصبه رئيسا لنادي مودرن سبورت بسبب ما وصفه بـ “تشويه شخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل”.وقرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.وأصدر النادي بيانا أكد خلاله “تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر 2023”.تحريف تصريحاتهواعتذر دعبس للشعب المصري عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام لينسحب من المشهد الرياضي في مصر، دون أن يغفل تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.