أزمات الشيخ محمد السلكاوي.. عرض مستمر



الشيخ محمد السلكاوي الشيخ محمد السلكاوي

أزمة جديدة تضاف إلى سجل أزمات وأخطاء الشيخ محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إذ تصدر السلكاوي، التريند خلال الساعات الماضية بعد وقوعه في عدد من الأخطاء التي قدرها البعض بنحو 10 أخطاء، وذلك خلال قرآن فجر اليوم.



وشن قطاع واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القراء هجوما على الشيخ السلكاوي، على خلفية تكرار الخطأ خلال تلاوة اليوم، التي لم تتجاوز الخمس دقائق.



هجوم واسع على القارئ محمد حامد السلكاوي بسبب أخطاء في قرآن الفجر

وعقب ذلك، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أنه سيتم إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، على خلفية الأخطاء التي حدثت منه خلال قرآن فجر اليوم.

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إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عامرئيس الإذاعة المصرية، أضاف، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه سيتم عرض الأمر عقب إجازة عيد الفطر على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار صلاحيته من عدمه، حيث من الممكن إيقافه نهائيًا لكثرة أخطائه.نسى آيات خلال بث شعائر الجمعةواقعة فجر اليوم ليست الأولى للقارئ الشهير، ففي 29 ديسمبر 2023، نسى السلكاوي آيتين خلال شعائر صلاة الجمعة، والتي كانت بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأمر الذي تسبب وقتها في حدوث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وحينها، قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الشيخ السلكاوي لمدة 6 أشهر بعد خطأ غي قراءة قرآن الجمعة، بعد التحقيق معه من قبل لجنة، حيث سقطت منه آيتان سهوا أثناء تلاوة سورة الأنعام من مسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.أيضًا في ديسمبر 2022، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وقف القارئ محمد حامد السلكاوي، لمدة عام واحد، عما بدر منه أثناء تلاوة القرآن الكريم من تمايل ورقص.وقف القارئ محمد حامد السلكاوي بعد رقصه على تلاوة القرآنووقتها، صرح رئيس الإذاعة المصرية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الفعل الذى قام به القارئ محمد السلكاوي مرفوض تمامًا، لما للقرآن الحكيم من أداب يجب مراعاتها.