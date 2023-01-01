أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية 2024: الاستعلام الآن!

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء الموافق 2024/5/29، أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ في الأول من يونيو المقبل.



المعاهد الأزهرية تعلن أرقام جلوس الشهادة الثانوية بالصورة

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.



رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية: اضغط هنا

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وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما صرح فضيلة الشيخ حميد حامد أبوعريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب، والخريجين، بأنه تم اليوم إتاحة أرقام الجلوس الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الإلكتروني للطلاب SIS ، كما أضاف الأستاذ سيد عبد العاطي، مدير إدارة شؤون الامتحانات، أن هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يمكن للطالب طباعة رقم الجلوس عن طريق هذه الخدمة.تأتي هذه الخدمات برعاية كريمة من فضيل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب "حفظه الله" وتنفيذا لتعليمات فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر.في سياق آخر، قال فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، إن السنة النبوية ارتكزت على المنهجية، وكلمة المنهجية معناها الطريقة الأساسية والعامة التي يسلكها الباحث لكي يصل إلى نتائج، وتعد ثمرة يتكون منها البحث، والمنهج الذي ارتكزت عليه السنة النبوية وروايتها، منهج رصين لا مثيل له.وأكد عضو هيئة كبار العلماء خلال كلمته بالملتقى الفقهي الخامس، الذي يعقده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في محوره الرابع «مناهج المحدثين في مرويات السنة والسيرة النبوية»، أن أول منهج السنة والسيرة هو منهج الإسناد من الراوي الأول حتى يصل إلى صاحب الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن كل ما ينقل إلينا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بجوانبها -تشريعا واعتقادا وأخلاقا-، حتى الشمائل النبوية؛ جاءت بإسناد وتمهيد من القرآن الكريم، حيث قال لنا القرآن صراحة {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.وأضاف فضيلته، أن السيرة النبوية وصلت إلينا بإسناد متصل عن صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم؛ لافتا إلى أن أهل التشكيك يطرقون أسماع الناس بأكاذيب، ويقولون إن الله تكفل بحفظ القران ولم يتكفل بحفظ السنة النبوية، وهذا ضد المنهجية الصحيحة ومغالطة للقرآن، موضحا أن الله -تعالى- كما تكفل بحفظ القرآن؛ فقد تكفل بحفظ السنة النبوية، حيث قال {إِنَّ عَلَي?نَا جَم?عَهُ? وَقُر?ءَانَه فَإِذَا قَرَأ?نَـ?هُ فَ?تَّبِع? قُر?ءَانَهُ? ثُمَّ إِنَّ عَلَي?نَا بَيَانَهُ}، وهذه الأخيرة هى تعهد من الله بحفظ السنة، فهي وحي من الله، كما أن القرأن وحي، مبينا أن القرآن الكريم وحي يتلى، والسنة المطهرة وحي يروى، وأن الطعن في السنة هو طعن فى الوحي.وأوصي عضو هيئة كبار العلماء، الجميع بالتسلح بالقراءة الواعية في النص لأنها تحمي من الأفكار الضارة، وأن يحسن الآباء تربيتهم التربية الإسلامية السليمة، وتحصينهم من كل ما يعبث بعقولهم وفكرهم وعقيدتهم، ووقايتهم من رشقات الفكر المضلل، وأن نجعل من أنفسنا قدوة وأسوة حسنة لهم.