أرز باللبن بنصف كوب فقط: طريقة اقتصادية وسهلة

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أرز باللبن


يعد الأرز باللبن من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الأرز باللبن بالكثير من الطرق المختلفة والاقتصادية.

مكونات الأرز باللبن
2 كيلو لبن طازج كامل الدسم
نصف كوب أرز
كوب سكر أو حسب الرغبة
ربع كوب نشا
كيس كريم شانتيه

طريقة عمل الأرز باللبن
- اغسلي الأرز مرة واحدة فقط ثم صفيه جيدا.

- ضعي الأرز فى حلة ونضيف له حوالي نصف لتر ماء.

- ضعي الأرز والماء على النار ونتركهما حتى الغليان.

- قلبي الأرز وانتظري حتى يتشرب الماء، ثم أضيفي له كوبا آخر من الماء، ونهدئ النار.

- وبعد حوالى 10 دقائق، نرفع الأرز من على النار، ونضيف له اللبن ونقلبه، ونتركه جانبا مغطى لمدة ساعتين على الأقل.
- ضعي الأزر باللبن على النار، ونضيف له السكر ونقلب جيدا.

- قلبي الأرز باللبن حتى يبدأ فى الغليان، ثم نضيف الكريم شانتيه ونقلب جيدا.

- ذوبي النشا فى كوب لبن بارد، ونقلب جيدا، ثم نضيف النشاء المذابة إلى الأرز باللبن بعد الغليان.

- قلبي جيدا حتى يتماسك القوام، ونستمر بالتقليب لمدة 10 دقائق.

- نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.

- بعدها نضع الأرز باللبن فى أطباق التقديم، وننتظر حتى يبرد، ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد.

المصدر: elbalad

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