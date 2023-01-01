أرز باللبن بنصف كوب فقط: طريقة اقتصادية وسهلة



أرز باللبن أرز باللبن



يعد الأرز باللبن من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الأرز باللبن بالكثير من الطرق المختلفة والاقتصادية.



مكونات الأرز باللبن

2 كيلو لبن طازج كامل الدسم

نصف كوب أرز

كوب سكر أو حسب الرغبة

ربع كوب نشا

كيس كريم شانتيه



طريقة عمل الأرز باللبن

- اغسلي الأرز مرة واحدة فقط ثم صفيه جيدا.

قد يعجبك أيضا...

- ضعي الأرز فى حلة ونضيف له حوالي نصف لتر ماء.- ضعي الأرز والماء على النار ونتركهما حتى الغليان.- قلبي الأرز وانتظري حتى يتشرب الماء، ثم أضيفي له كوبا آخر من الماء، ونهدئ النار.- وبعد حوالى 10 دقائق، نرفع الأرز من على النار، ونضيف له اللبن ونقلبه، ونتركه جانبا مغطى لمدة ساعتين على الأقل.- ضعي الأزر باللبن على النار، ونضيف له السكر ونقلب جيدا.- قلبي الأرز باللبن حتى يبدأ فى الغليان، ثم نضيف الكريم شانتيه ونقلب جيدا.- ذوبي النشا فى كوب لبن بارد، ونقلب جيدا، ثم نضيف النشاء المذابة إلى الأرز باللبن بعد الغليان.- قلبي جيدا حتى يتماسك القوام، ونستمر بالتقليب لمدة 10 دقائق.- نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.- بعدها نضع الأرز باللبن فى أطباق التقديم، وننتظر حتى يبرد، ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد.