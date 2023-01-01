أرز باللبن بنصف كوب فقط: طريقة اقتصادية وسهلة

أرز باللبن
يعد الأرز باللبن من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الأرز باللبن بالكثير من الطرق المختلفة والاقتصادية.
مكونات الأرز باللبن
2 كيلو لبن طازج كامل الدسم
نصف كوب أرز
كوب سكر أو حسب الرغبة
ربع كوب نشا
كيس كريم شانتيه
طريقة عمل الأرز باللبن
- اغسلي الأرز مرة واحدة فقط ثم صفيه جيدا.
- ضعي الأرز فى حلة ونضيف له حوالي نصف لتر ماء.
- ضعي الأرز والماء على النار ونتركهما حتى الغليان.
- قلبي الأرز وانتظري حتى يتشرب الماء، ثم أضيفي له كوبا آخر من الماء، ونهدئ النار.
- وبعد حوالى 10 دقائق، نرفع الأرز من على النار، ونضيف له اللبن ونقلبه، ونتركه جانبا مغطى لمدة ساعتين على الأقل.
- ضعي الأزر باللبن على النار، ونضيف له السكر ونقلب جيدا.
- قلبي الأرز باللبن حتى يبدأ فى الغليان، ثم نضيف الكريم شانتيه ونقلب جيدا.
- ذوبي النشا فى كوب لبن بارد، ونقلب جيدا، ثم نضيف النشاء المذابة إلى الأرز باللبن بعد الغليان.
- قلبي جيدا حتى يتماسك القوام، ونستمر بالتقليب لمدة 10 دقائق.
- نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.
- بعدها نضع الأرز باللبن فى أطباق التقديم، وننتظر حتى يبرد، ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!