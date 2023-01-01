أرز بالبشاميل: رحلة من النكهات الغنية إلى إبداع الطهي



الأرز بالبشاميل الأرز بالبشاميل



الأرز بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولا يقاوم.



قدم الشيف إيهاب رجب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الأرز بالبشاميل.





مقادير الأرز بالبشاميل

الأرز بسمتى أو المصري

حبهان ،ورق لورا

لحمه مفرومه

بصل

توم

فلفل اخضر

جزر

بسله

دره اصفر

بقدونس او شبت مفروم

ملح وفلفل

السبع بهارات

كوب بشاميل

جبنه شيدر و موتزريلا

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طريقة تحضير الأرز بالبشاميل-اولا نعصج اللحمه بنشوح البصل والثوم والفلفل ثم نضع اللحمه ونقلب لحد ماتاخد لون ويضاف البسله والجزر والذرة والبقدونس او الشبت والملح والفلفل والبهارات ويضاف ماء ونتركها حتى النضج.- يسلق الأرز لمدة 7 دقائق مع الحبهان والورق اللورا وملح ومعلقتين من الزيت فى كميه من الماء مثل المكرونة ونصفيه.- ثم فى البيركس او اى صنيه نضع معلقتين أو ثلاثه من البشاميل نخلط الأرز مع اللحمه والخضار و معلقتين من البشاميل و على الوجه نضع باقى البشاميل والجبن ويدخل الفرن- ممكن نعمله مثل صنية المكرونه نص كميه الأرز ويضاف إليها اللحمه والخضار وباقى الأرز وعلى الوجه البشاميل ويدخل الفرن ل20 دقيقه ثم يخرج ونضع الجبنه وتدخل مرة أخرى تحت الشوايه حتى يذوب الجبن.