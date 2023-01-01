أردوغان وهنية يبحثان ضرورة التوصّل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها قطاع غزة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له.
واستقبل أردوغان اليوم في إسطنبول إسماعيل هنية والوفد المرافق له حيث بحثوا عددا من الملفات وعلى رأسها الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر االتطورات والمستجدات في المنطقة.
وأكد أردوغان خلال لقائه بهنية أن تركيا ستواصل مساعيها الديبلوماسية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون.
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