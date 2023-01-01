أردوغان وهنية يبحثان ضرورة التوصّل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة



أردوغان وهنية أردوغان وهنية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها قطاع غزة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له.



واستقبل أردوغان اليوم في إسطنبول إسماعيل هنية والوفد المرافق له حيث بحثوا عددا من الملفات وعلى رأسها الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر االتطورات والمستجدات في المنطقة.



وأكد أردوغان خلال لقائه بهنية أن تركيا ستواصل مساعيها الديبلوماسية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون.

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وشدد الجانبان على ضرورة التوصّل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة، مؤكدين "أن إسرائيل ستدفع الثمن بسبب اضطهادها للفلسطينيين".كما شدد أردوغان مجددا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في التحرّك خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو "مفتاح السلام الإقليمي وتحقيق سلام دائم في المنطقة".ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نفذت تركيا سلسلة عقوبات ضدّ إسرائيل شملت مجموعة قيود تجارية.وأفاد مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة اليوم السبت بأن أكثر من 72% من ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال، موضحا أن الجيش أعدم أكثر من 300 فرد من الطواقم الطبية.