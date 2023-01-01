أرخص هواتف 5G.. مقارنة بينInfinix Hot 50 وريلمي C65



Infinix Hot 50 Infinix Hot 50

أطلقت شركة إنفينيكس جهازها الجديد Infinix HOT 50، في الأسواق العالمية كأرخص هواتف 5G، فهو يتمتع بقدرة تنافسية عالية مع الهواتف الذكية الغنية بالميزات مثل ريلمي Realme C65، ويتميز كلا الجهازين بشاشات عالية الدقة بمعدل 120 هرتز بالإضافة إلى تصميمات جذابة ومتميزة.

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مقارنة بين إنفينيكس HOT 50 وريلمي Realme C65في هذه المقالة سنقارن بين الهاتفين الذكيين Infinix HOT 50 وريلمي Realme C65، لمعرفة أيهما يناسبك بشكل أفضل.التصميم:يأتي هاتف ريلمي Realme C65 بلوحة خلفية بلاستيكية تتميز بمظهر الفرشاة، تتمتع بحواف مسطحة مما يمنحك مظهر عصري وتصميم مثقوب للشاشة، الجهاز متوفر باللونين الأخضر والأسود .ويتميز كلا النوعين من الألوان بلمسة نهائية أنيقة وجذابة بمظهر متميز من خلال وحدة الكاميرا الدائرية الكبيرة، ويزن الجهاز 190 جراما.وبالمقارنة، يتميز هاتف إنفينيكس HOT 50 بتصميم مماثل بحواف مسطحة وشاشة مثقوبة، ويأتي مع لمسة نهائية لامعة على اللوحة الخلفية، وهو متوفر باللون البنفسجي والأخضر والأسود والأزرق، كما أن يعد من أنحف الأجهزة في فئته حيث يبلغ سمكه 7.8 ملم فقط ويزن 188 جراما.يتمتع كلا الجهازين بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماءالشاشة:يتميز هاتف ريلمي Realme C65 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض HD+ تبلغ دقتها 1604 × 720 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، تدعم اللوحة ذروة سطوع تصل إلى 625 شمعة في المتر المربع، وتدعم تقنية Rainwater Smart Touch، والتي تتيح للمستخدمين استخدام الجهاز حتى عندما تكون الشاشة مبتلة.ويحتوي هاتف إنفينيكس HOT 50، على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة وبدقة HD+ تبلغ 1600×720 بكسل، لديها معدل تحديث 120 هرتز. تحتوي اللوحة على تقنية اللمس الرطب، والتي تمكن المستخدمين من تشغيل الجهاز بشاشة مبللة.المعالج والذاكرة:يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme C65 بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300، يتم إقرانه مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، يأتي الجهاز مزودا بتخزين UFS 2.2 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X مع دعم لتوسيع التخزين حتى 2 تيرابايت عبر microSD باستخدام فتحة SIM مختلطة.ويستخدم هاتف إنفينيكس HOT 50، أيضا نفس نوع المعالج Dimensity 6300، وهي مجهزة بوحدات تخزين UFS 2.2 وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X، يدعم الهاتف أيضا توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام فتحة مختلطة، ونظرا لأن كلا الجهازين يستخدمان نفس المعالج، فهما يتمتعان بنفس إمكانات الأداء.يعمل كلا الهاتفين الذكيين بأحدث إصدار من Android 14 ويوفران الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي.الكاميرات:يحتوي هاتف ريلمي Realme C65 على كاميرات خلفية مزدوجة، تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر Samsung JN1 وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، يدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، إلى جانب كاميرا سيلفي عبارة عن مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.وبالمقارنة، يحتوي هاتف إنفينيكس HOT 50 أيضا على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة، فهو يأتي مزودا بكاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل مدعومة بمستشعر Sony IMX582، إلى جانب كاميرا ثانوية تعمل بالذكاء الاصطناعي AI بدقة 2 ميجابكسل، يمكنها التقاط مقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، إلى جانب كاميرا سيلفي عبارة عن مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED أمامي.البطارية والشحن:تم تجهيز هاتف ريلمي Realme C65 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن بقوة 15 وات، بينما يحتوي هاتف إنفينيكس HOT 50 على بطارية مماثلة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن يدعم الشحن بقوة 18 وات.السعر:يعد هاتف ريلمي Realme C65 -الذي يبلغ سعره حوالي 125 دولار(أي ما يعادل 6.050 جنيها مصري)- منافسا قويا في هذه الفئة السعرية لأنه يقدم تصميما متميزا، على غرار هواتف ريلمي المرقمة متوسطة المدى، إنه جهاز ممتاز يجب أخذه في الاعتبار لأنه يأتي مع تحديثات البرامج لمدة ثلاث سنوات.من ناحية أخرى، يتوفر هاتف إنفينيكس HOT 50 - الذي يبلغ سعره 119 دولار (أي ما يعادل 5.759 جنيها مصريا)- بسعر أقل نسبيا، كما أنه يوفر مساحة تخزين أكبر في الطراز الأساسي وذاكرة وصول عشوائي إضافية.