أرخص هاتف من Vivo بإمكانيات جبارة

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Vivo T3 Ultra والذي تخطط شركة Vivo لإطلاقه بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر الجاريووفقا للتسريبات التي نشرها موقع gizmochina حول هذا الإصدار يأتي هاتف Vivo T3 Ultra برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، كما كشفت التسريبات والتي جاءت من AnTuTu على أن الهاتف يأتي بآداء أقوى من هاتف Vivo T3 Pro المميز بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ويتوفر بسعر 300 دولار.
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