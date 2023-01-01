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أرخص هاتف من Vivo بإمكانيات جبارة

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صورة الخبر: Vivo T3 Ultra
Vivo T3 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Vivo T3 Ultra والذي تخطط شركة Vivo لإطلاقه بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر الجاري

ووفقا للتسريبات التي نشرها موقع gizmochina حول هذا الإصدار يأتي هاتف Vivo T3 Ultra برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، كما كشفت التسريبات والتي جاءت من AnTuTu على أن الهاتف يأتي بآداء أقوى من هاتف Vivo T3 Pro المميز بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ويتوفر بسعر 300 دولار.

ومن المتوقع أن يتوفر إصدار Vivo T3 Ultra بسعر يبدأ من 360 دولار، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.
من المقرر أيضاً أن يتميز هاتف Vivo T3 Ultra بشاشة AMOLED وبتصميم منحني من الجانبين، على أن تدعم جودة عرض 1.5K وسطوع بنسبة 4500 nits.

من جانب أخر تتضمن إعدادات الكاميرا في هاتف Vivo T3 Ultra لمستشعر Sony IMX921 رئيسي بميزة التثبيت البصري.
أما عن ذاكرة الهاتف فمن المتوقع أن يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 14.

المصدر: صدى البلد

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