أرخص هاتف في السوق بقدرات جبارة اعرف مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء هاتف والذي يأتي بالعديد من الميزات أما عن شاشة الهاتف فيأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD وبقياس قدره 6.77 بوصات وبدقة قدرها 720×1610 بكسلات وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.



وفقا لموقع digitaltrends تدعم شاشة هاتف Play 60 Plus تدرجًا لونيًا يصل قدره 16.7 مليون لون وذلك مع نسبة عرض إلى ارتفاع يصل قدرها 20.125:9 ونسبة الشاشة إلى الجسم قدرها 90.39 في المئة.



وتتميز شاشة الهاتف بذروة سطوع تصل إلى 850 شمعة في المتر المربع، ويمكن أن ينخفض السطوع إلى شمعتين في المتر المربع للمساعدة في حماية عينيك في الضوء الخافت.

وزودت شركة هونر هاتف Play 60 Plus بمجموعة شرائح Snapdragon 4 Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 613.يأتي هاتف Play 60 Plus مع ذاكرة وصول عشوائي يصل قدرها 12 جيجابايت، إلى جانب مقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وما يصل إلى 512 جيجابايت وذلك من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.ويأتي هاتف Play 60 Plus بكاميرا أمامية تدعم التركيز الثابت بدقة قدرها 5 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.2، مع كاميرا خلفية مزدوجة ومزود بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.وبالإضافة إلى ذلك، يستمد هاتف Play 60 Plus الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا.ويأتي هاتف Play 60 Plus بأبعاد قدرها 166.9 ملم × 76.8 ملم × 8.24 ملم، ويزن مقدار 198 جرامًا. ويعمل Play 60 Plus بواجهة المستخدم Magic OS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.أما عن المزايا الآخرى لهاتف Play 60 Plus فهو يأتي مزودا بماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع ومنفذًا صوتيًا، كما أنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP64.أما عن سعر هاتف Play 60 Plus فهو يأتي بسعر قدره 205 دولارات لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 235 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.