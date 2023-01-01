أرخص موبايل Realme للطبقة المتوسطة..بنفس فخامة تصميم الساعة الـ Rolex..



Realme Realme

يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus من شركة ريلمي ليكون أول هاتف بالفئة المتوسطة الذي يقوم بعمل زوم لـ 120X حيث يأتي بعدسة بيرسكوب 64 ميجا بيكسل مخصصة للبورترية الـ 3X والزوم حتى 120X هذا بخلاف العدسة الرئيسية الـ 50 ميجا بيكسل بمستشعر ممتاز من سوني مع اسخدام معالج جيد من كوالكم Snapdragon 7s Gen 2 مع شاشة اموليد كيرف بمساحة 6.7 إنش مع بطارية كبيرة السعة 5000 مللي أمبير بقوة 67 واط.







مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus :-

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* الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي منحنية من الاطراف من نوع AMOLED بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع سطوع يصل الي 950 شمعة .* يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 7s Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 710 فهو نفس معالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Poco X6 .* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX615 .* الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Sony IMX890 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع OmniVision OV64B وهي الكاميرا الخاصة بالبورترية 3X والزوم حتى 120X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultrawide مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .* يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .* كما يدعم التصوير الفيديوهات الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة .* البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .* يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI 5.0 .* يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الذهبي .سعر هاتف Realme 12 Pro+ :-* في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 15600 جنية.