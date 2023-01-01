أرخص موبايل للفئة المتوسطة بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية 6000 مللي أمبير..

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يتميز هاتف Honor X7b 5G من شركة Honor الصينية بتقديم عدد من أفضل مواصفات الهواتف الذكية للفئة المتوسطة حيث يضم عدد من القدرات الكبيرة على رأسها كاميرا فائقة الدقة وبطارية ضخمة ومعالج قوي إلى جانب سعر مناسب.







مواصفات هاتف Honor X7b 5G

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وحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.8 بوصة توفر جودة عرض +FHD، تبلغ دقة 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة من كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وزوج من الكاميرات بدقة 2 ميجابكسل مع مستشعري للعمق والماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.ويحتوي على بطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات، كما يوفر الهاتف ميزات أخرى، مثل فتحة بطاقة microSD، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.1.ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 6020 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من مساحة التخزين، مع نظام التشغيل أندرويد.سعر هاتف Honor X7b 5Gويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر حوالي 9 آلاف و222 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .