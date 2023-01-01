أرخص سياره تويوتا ياريس "أوتوماتيك" مستعملة.. اعرف سعرها



تويوتا ياريس تويوتا ياريس

عتبر سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 احدى اشهر الطرازات اليابانية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان صغيرة الحجم، حيث منحها التصميم شعبية كبيرة لما يتمتع به من أبعاد متقاربة، بالاضافة إلى مساحة داخلية مناسبة، ومحرك اقتصادي، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات بحسب كل فئة.

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وتأتي السيارة تويوتا ياريس 2009 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 84 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و121 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 4400 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، واخر مانيوال.ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، و5 لترات/100 كم على الطرق السريعة، بينما تضم من الداخل عدة تجهيزات منها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكبرات صوتية مع نظام ترفيهي، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية قابل للطي "كهربائيًا".تحتوي السيارة تويوتا ياريس 2009 على وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، بينما ترتكزعلى جنوط مدعومة بإطارات 175/65R14، مع واجهة أمامية تضم مصابيح حادة الشكل، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 272 لتر.وتأتي سيارة تويوتا ياريس 2009 بأبعاد خارجية تتضمن 3750 مم لنسبة الطول الكلي، و1695 مم للعرض الكلي، و1520 مم للارتفاع، بينما يبلغ ارتفاع السيارة عن الارض نحو 140 مم فيما يسمى بالخلوص، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2460 مم، و980 كيلوجرام إجمالي وزن السيارة، وخزان وقود سعة 42 لتر.سعر السيارة تويوتا ياريس 2009تبدأ أسعار السيارة تويوتا ياريس 2009 "أوتوماتيك" في السوق المصري للسيارات المستعملة من 380 ألف جنيه، وهو أقل سعر ظهرت به تلك السيارة مع تمتعها بحالة الفبريكا.