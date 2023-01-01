أرخص سيارة 7 راكب SUV في مصر.. الأسعار والمواصفات التفصيلية والفرق بين الفئات



أرخص سيارة 7 راكب في مصر.. الأسعار والمواصفات التفصيلية والفرق بين الفئات أرخص سيارة 7 راكب في مصر.. الأسعار والمواصفات التفصيلية والفرق بين الفئات

بعد أن قمنا بحصر جميع السيارات الكروس أوفر SUV ذات ثلاثة صفوف من المقاعد المتاحة في السوق المصري، وعددهم 15 سيارة (دون احتساب تصنيف الـ MPV) جاءت السيارة "شيري تيجو Tiggo 8" على رأس القائمة كأرخص سيارة 7 راكب من فئة الكروس أوفر SUV، وفي التقرير التالي نوضح أسعارها ومواصفاتها التفصيلية..



يشار إلى أنه تم بدء تجميع الكروس أوفر SUV المدمجة "تيجو 8" للمرة الأولى داخل مصر في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، بعد أن كان يتم استيرادها قبل ذلك، لتنضم إلى تشكيلة سيارات شيري المجمعة محليًا "أريزو 5" و"تيجو 3" و"تيجو 7". وتتوفر السيارة باختيارين أحدهما بخمسة مقاعد والثاني سبعة مقاعد، وفيما يلي نستعرض المواصفات التفصيلية الخاصة بالنسخة ذات السبعة مقاعد.



أسعار السيارة

في الثامن عشر من شهر أبريل الماضي، أعلنت مجموعة غبور جي بي أوتو، وكيل علامة "شيري" في مصر عن تخفيضات تضمنت الكروس أوفر SUV المدمجة "تيجو 8" على تخفيض بقيمة 210 ألف جنيه على الفئة الأولى "Comfort"، و185 ألف جنيه على الفئة الثانية "Luxury" حتى أصبحت أسعارها كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

??الفئة Comfort (7 مقاعد) بسعر 1,175,000 جنيه??الفئة Luxury (7 مقاعد) بسعر 1,275,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 145 حصان وأقصى عزم دوران 210 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT ثنائي القابض ذي 6 سرعات، فيما يقدر متوسط استهلاك الوقود نحو 7.4 لتر لكل 100 كم..أنظمة السلامة والأمانتم تعزيز "شيري تيجو 8" في فئتيها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:•وسائد هواء أمامية وجانبية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•نظام ثبات إلكتروني ESC•نظام مساعد للفرامل BAS•نظام مساعدة للتوقف BOS•مساعد فرامل الطوارئ EBA•فرامل يد إلكترونية EPB•نظام تعليق تلقائي لفرامل اليد الإلكترونية Auto Hold•نظام التحكم في الجر TCS•نظام مساعد عند صعود مرتفع HAC•نظام مساعد عند نزول منحدر DAC•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS•حساسات ركن خلفية (عددها 4)•كاميرا خلفية•مثبت سرعة•تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX•مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة•جسم السيارة مضاد للسرقة•جهاز تنبيه للإجهادبينما تأتي الفئة الأعلى بـ (وسائد ستارية، عدد 4 حساسات ركن أمامية، كاميرا 360 درجة).التجهيزات الخارجية والداخليةتتوفر السيارة في 8 ألوان خارجية هم (الأحمر، البرونزي، الأبيض، الأسود، الرمادي، الفضي، ودرجتين من الأزرق).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئتيها في النسخة ذات السبعة مقاعد..•الفئة الأولى Comfort (بسعر 1,175,000 جنيه)مصابيح أمامية (هالوجين)، تعديل ارتفاع الإضاءة الأمامية كهربائيًا، مصابيح خلفية LED، مصباح LED مرتفع للفرامل، مصابيح ضباب خلفية، شبكة أمامية كروم لامعة بتأثير 3D، حليات كروم جانبية، ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا ومزودة بإشارات انعطاف، سخانات بالزجاج الخلفي، زجاج خلفي معتم للخصوصية، حامل سقف، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، عجلة احتياطية من النوع المؤقت،مفتاح ذكي، دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تشغيل المحرك والتكييف عن بعد، فتح النوافذ أوتوماتيك بالمفتاح الذكي، عجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد، تعديل عجلة القيادة (في اتجاهين)، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع مع مزيل ضباب، فتح النوافذ بضغطة واحدة، إضاءة داخلية محيطة 7 ألوان، فتحة سقف بانوراما كهربائية مع ستارة، فتح وغلق السقف أوتوماتيك بالمفتاح الذكي..شاشة عدادات ملونة مقاس 7 بوصة، أوضاع قيادة SPORT و ECO، شاشة مقاس 10.25 بوصة للترفيه وعرض البيانات، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بلوتوث، فتحات USB، نظام صوت (4 سماعات) حساسة للسرعة..فرش جلد للمقاعد، تعديل مقعد السائق (يدويًا) في 6 اتجاهات، تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، وتتضمن تجهيزات المقاعد الأمامية: (مسند يد بمخرجين USB ومخرج كهرباء 12 فولت، وحدة سقف بها حامل نظارات وإضاءة LED، مساحة تخزين بالأبواب، مسند يد أمامي مع صندوق تخزين وتبريد و3 حوامل أكواب).. تجهيزات مقاعد الصف الثاني: (فتحتين تكييف، إضاءتين LED، مخرج USB، طي المقاعد بشكل مسطح 40:60، مسند ذراع باثنين حوامل أكواب، مساحة تخزين بالأبواب)..يأتي تشكيل المقاعد (2/3/2)، ويمكن طي الصف الأخير بشكل مسطح 50:50، وتتوفر مساحة تخزين باثنين حوامل أكواب.وتأتي منطقة التخزين في "تيجو 8" مجهزة بشكل قياسي بمخرج كهرباء 12 فولت، مساحة تخزين أسفل الأرضية، عدد 6 خطافات، ستارة شنطة.•الفئة الثانية Luxury (بسعر 1,275,000 جنيه)بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ مصابيح أمامية (LED)، إشارات انعطاف بشكل تدفق مياه، طي مرايا الأبواب كهربائيًا، حساسات ضوء ومطر أوتوماتيك، باب شنطة كهربي، غلق النوافذ أوتوماتيك بالمفتاح الذكي، تعديل عجلة القيادة (في 4 اتجاهات)، غلق النوافذ بضغطة واحدة، نظام صوت (6 سماعات) حساسة للسرعة، خاصية تدفئة بالمقاعد الأمامية، تعديل مقعد السائق (كهربائيًا) في 6 اتجاهات، مسند يد أمامي مع خاصية الانزلاق.