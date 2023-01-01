أرخص سيارة لامبورجيني في السعودية.. اعرف بكام



لامبورجيني لامبورجيني

تقدم لامبورجيني مجموعة من السيارات المتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، وتشتهر هذه الطرازات بقدراتها الخارقة على التسارع نسبة للمحركات المستخدمة والتعزيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى المظهر الرياضي الشهير، والتجهيزات الخاصة بالسلامة والرفاهية.

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وتعتبر السيارة لامبورجيني هوراكان 2024 LP 580-2 Coupe من ارخص اصدارات العلامة الايطالية داخل السعودية، بينما جاءت بقدرات فنية تعتمد على محرك سعة 5200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 580 حصان و540 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.تسارع سيارة لامبورجيني هوراكان 2024 LP 580-2 Coupeيمكن للسيارة التسارع إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 3.4 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 320 كيلومتر في الساعة.تجهيزات لامبورجيني هوراكان 2024 LP 580-2 Coupeتضم السيارة اجهزة استشعار خلفية وأمامية، مع كاميرا للمتابعة، مع خاصة التحكم الديناميكي في الثبات، ونظام كاشف التصادم، رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة، مجموعة من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، مرايات كهربائية جانبية، مشتت هواء، وفتحات تهوية جانبية.القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني هوراكان 2024 LP 580-2 Coupeوتظهر السيارة بمصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع لوحة عرض البيانات، أنابيب عادم من الكروم مزدوجة، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، نظام صوتي ترفيهي، سماعات لاسلكية، زجاج كهربائي التحكم، مكيف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وايقاف المحرك وبصمة خارجية.وتأتي السيارة لامبورجيني هوراكان 2024 LP 580-2 Coupe بأبعاد خارجية تقدر بـ 4459 م للطول الكلي، و1924 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1165 م، وترتكز على قاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 2620 م.سعر السيارة لامبورجيني هوراكان 2024 LP 580-2 Coupeتبدأ أسعار السيارة لامبورجيني هواركان موديل 2024 في السعودية من مليون و20 ألف ريال، وذلك للنسخة LP 580-2 Coupe، بينما يصل سعر الفئة هوراكان EVO Spyder الاعلى تجهيزًا إلى مليون و620 ألف ريال.