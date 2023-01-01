أرخص سيارة رياضية في مصر..بدون أوفر برايس ..



شيري تيجو 3 شيري تيجو 3

تباع العديد من السيارات المطروحة في مصر حاليًا بدون "أوفر برايس"، بعد اختفاء هذه الظاهرة في عدد كبير من المعارض والموزعين، والتي كانت تعني فرض قيمة "غير رسمية" مقابل التسليم الفوري ودون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.



ومن أشهر السيارات التي تباع بسعرها الرسمي هي النسخة شيري تيجو 3، والتي تعد أرخص نسخة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات ضمن موديلات 2024.



ماذا تقدم شيري تيجو 3 موديل 2024 من تجهيزات؟



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تضم سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية، مرايا جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.كما تضم السيارة نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج مظلل، نظام ترفيهي صوتي، مدخل AUX و USB، بلوتوث، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، سنتر لوك، عجلة قيادة "مالتي فانكشن.تأتي شيري تيجو 3 موديل 2024 بعدد من تجهيزات الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع إيموبليزر مانع للسرقة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية بالناحية الامامية، بالاضافة إلى مثبت للسرعة.المواصفات الفنية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024تأتي سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، بقوة قدرها 125 حصانا و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1600 سي سي، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 "بدون أوفر برايس"تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ 780 ألف جنيه.