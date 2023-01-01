أرخص سعر لسياره تويوتا C-HR "هاي لاين" .. سوق المستعمل



تويوتا C-HR تويوتا C-HR

قدمت تويوتا اليابانية عدد كبير من سياراتها داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أوالفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى إصدارات الكروس اوفر، ومنها النسخة الشهيرة والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع وهي C-HR.

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تعتبر السيارة تويوتا C-HR من ابرز سيارات الكروس اوفر الرياضية التي قدمتها تويوتا، وتعتمد هذه السيارة على عدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، اضاءة LED مع مصابيح حادة الشكل، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية LED.وتضم السيارة تويوتا C-HR شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم التطبيقات الذكية، وكاميرا خلفية للمتابعة مع حساسات حركة، وقفل مركزي للابواب، زجاج كهربائية بعدد 4، نظام صوتي ترفيهي، ريموت تحكم، بصمة.زودت السيارة C-HR بنظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام ESP، انذار مانع للسرقة، تقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات.تعتمد سيارة تويوتا C-HR على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصان و185 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.سعر تويوتا C-HR في سوق المستعملظهرت السيارة تويوتا C-HR موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع إنتمائها للفئة عالية التجهيزات "هاي لاين" بسعر يبلغ 900 ألف جنيه.