أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدة في التخطيط للسفر

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ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة واسعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لحل المشكلات المختلفة والمساعدة في أداء العديد من المهام، ومنها: التخطيط للسفر.



تُعدّ أدوات التخطيط للسفر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من الأدوات المفيدة للأشخاص الذين يرغبون في زيارة دولة معينة أول مرة، فهذه الأدوات تقدم اقتراحات حول الأماكن التي يمكن زيارتها، والأنشطة التي يمكن ممارستها، وأفضل الفنادق المناسبة لميزانية المستخدم وغير ذلك الكثير. من ناحية أخرى، تساعد هذه الأدوات الأشخاص الذين ليس لديهم الكثير من الوقت للتخطيط للسفر، فهي تختصر الوقت والجهد.



فإذا كنت تفكر في السفر إلى دولة لا تعرف عنها الكثير، أو أنك لا تجد الوقت الكافي لوضع خطة سفر كاملة بنفسك، يمكنك الاستعانة بواحدة من الأدوات التالية التي تُعدّ من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتخطيط للسفر:

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1- أداة Expedia:عقدت شركة Expedia المطورة لأداة Expedia شراكة مع OpenAI في أبريل 2023 لإضافة روبوت دردشة مدعوم بمزايا ChatGPT.يمكن للمستخدمين استخدام روبوت الدردشة المدمج في أداة Expedia للحصول على اقتراحات مخصصة حول الوجهات وأماكن الإقامة وطرق النقل والأنشطة التي يمكن ممارستها في الدولة التي يخططون لزيارتها. بالإضافة إلى ذلك، يعزز روبوت الدردشة تجربة التخطيط للسفر من خلال التوصية بالفنادق المناسبة لرغبات المستخدم.2- أداة Wanderboat:Wanderboat هي أداة متخصصة في المساعدة في التخطيط للسفر تسمح للمسافرين بمشاركة تجاربهم ونصائحهم وكتابة مراجعاتهم. ومثل روبوتات الدردشة الأخرى، تعتمد أداة Wanderboat على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة للوجهات المناسبة لرغبات المستخدم والأنشطة وأماكن الإقامة وأفضل أماكن تناول الطعام.يمكن لهذه الأداة إنشاء خطط سفر تصل مدتها إلى سبعة أيام، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة خرائط تفاعلية لتوضيح مسارات الرحلة ونصائح لتحسين تجربة السفر.3- أداة Trip Planner AI:تختلف أداة Trip Planner AI قليلًا عن الأدوات الأخرى في هذه القائمة، فهي لا تتضمن روبوت دردشة يمكنه التخطيط للسفر بحسب رغبات المستخدم، بل تعرض مجموعة من الأسئلة حول الدولة التي ترغب في الذهاب إليها، والمدة التي تود أن تقضيها هناك، وعدد الأشخاص المسافرين.تطرح هذه الأداة أيضًا أسئلة عن ميزانيتك وعن عدد وجبات الطعام التي ترغب في تناولها في اليوم، وبعد ذلك، ستمنحك خط سير الرحلة الذي يتضمن أماكن لتناول الطعام، وأماكن يمكن زيارتها والفنادق التي يمكنك حجزها مع توضيح سعر كل شيء.4- روبوت Layla AI:Layla AI هو روبوت دردشة مصمم خصوصًا للمساعدة في التخطيط للسفر يقدم توصيات حول أفضل الأماكن التي يمكنك السفر إليها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك في حجز الرحلات الجوية والفنادق واقتراح الأنشطة التي يمكنك ممارستها في المدينة التي تخطط لزيارتها.5- أداة Explorerg:Explorerg هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة خصوصًا للمساعدة في التخطيط للسفر، وعند البدء باستخدامها سيُطلب منك تحديد تاريخ السفر والميزانية ونوع الرحلة والتفضيلات الشخصية، وستمنحك الأداة خطة السفر المناسبة لك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاختيار من الخطط المجهزة سابقًا لأفضل الوجهات حول العالم.من ناحية أخرى، تتضمن هذه الأداة مزية Flight Finder للبحث عن رحلات طيران رخيصة، كما تسمح لك أداة Explorerg بمعاينة مسار الرحلة على الخريطة.