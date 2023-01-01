أداء سياره نسان أريا نيسمو يثير الجدل أمام قوتها 429 حصان



نسان أريا نيسمو نسان أريا نيسمو

تصدرت نيسان أريا نيسمو، الفئة عالية الأداء من أريا الكهربائي، عناوين الصفحات بسبب أدائها الضئيل مقارنة بمعايير نيسمو.

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على الرغم من امتلاكها 40 حصانًا إضافيًا، فإن إصدار نيسمو يوفر تسارع 0-96 كم/س في 5.0 ثانية فقط، بفارق 0.1 ثانية أسرع من نيسان أريا القياسية. تنتج أريا نيسمو 429 حصان وتوفر تعليق رياضي، وتوجيه حاد، واستجابة أكثر حدة للدواسة. ومع ذلك، لم تُترجم هذه الترقيات إلى تعزيز كبير في الأداء، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت فئة نيسمو تجميلية بحتة ومركزة على تجربة القيادة بدلاً من تقديم زيادة كبيرة في الأرقام.تحقق نيسان أريا الكهربائية بفئتها القياسة، والمجهزة بمحركات تنتج 389 حصان و600 نيوتن متر، زمن 0-96 كم/س في 5.1 ثانية، أدى هذا الاختلاف البسيط في التسارع بين النموذجين إلى مناقشات حول قيمة فئة نيسمو.جدير بالذكر أن أريا نيسمو تأتي بترقيات مميزة، بما في ذلك الصدام الأمامي الأكثر عدوانية، والحزمة الأيروديناميكية معادة التصميم، والتطعيمات الحمراء المميزة لسيارات نيسمو. يحصل التصميم الداخلي على معاملة مماثلة، مع توفير مقاعد رياضية وعناصر تشير لعلامة نيسمو، بالإضافة لتشطيبات ومواد أكثر فخامة.