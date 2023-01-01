أداء اليمين غدا.. نشر أسماء بعض المحافظين الجدد



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

أكد مصادر حكومية لـ صدي البلد أن المحافظين الجدد سوف يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي غدا في قصر الاتحادية.



وأضافت المصادر أن اللواء اشرف الجندي مرشحا لتولي محافظة الإسكندرية واللواء هشام ابو النصر مرشحا لمحافظ أسيوط ، وعماد الكدواني مرشحا لمحافظ للمنيا وطارق مرزوق للدقهلية أشرف فارس محافظ الاسماعيلية .



والقائمة تضم كلا من :

جاكلين عازر لمحافظة البحيرة

و عادل سعيد للجيزة وعبد الفتاح نور الدين سوهاج وخالد شوقي لأسوان وحازم الأشموني للشرقية وأيمن عطية للقليوبية وأيمن الشهابي لدمياط

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أضافت المصادر أن اختيار المحافظين الجدد، يأتي بناء على الشفافية، وخبراتهم، وكفاءاتهم، وتميزهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم.