أخيرًا... موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب كلية تمريض حلوان!

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كشفت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قائلة: إن الطلاب أدوا الامتحانات في هدوء تام داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية.



نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأضافت الدكتورة صفاء صلاح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه لم يتم رصد أية شكاوى من الطلاب بسبب أسئلة الامتحانات، حيث كانت في متناولهم واستطاعوا الحل بشكل جيد، متابعة: فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة سوف تظهر النتائج.



وأكدت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، أن من المحتمل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم 23 يونيو الجاري، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح، متمنيه لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

وفي وقت سابق، وفرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وأكد الدكتور السيد قنديل في بيان، أن هذا المنفذ جاء في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبي الجامعة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، والذي يتجاوز حدود التعليم الأكاديمي ليشمل دعم منتسبي الجامعة، وتحرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.و أشاد منتسبي الجامعة بهذه الخطوة، معبرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وأكدوا أن الجامعة دائمًا ما تبادر بمثل هذه الخطوات التي تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها.