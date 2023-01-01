أخيرًا... موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب كلية تمريض حلوان!

كشفت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قائلة: إن الطلاب أدوا الامتحانات في هدوء تام داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية.
نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني
وأضافت الدكتورة صفاء صلاح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه لم يتم رصد أية شكاوى من الطلاب بسبب أسئلة الامتحانات، حيث كانت في متناولهم واستطاعوا الحل بشكل جيد، متابعة: فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة سوف تظهر النتائج.
وأكدت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، أن من المحتمل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم 23 يونيو الجاري، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح، متمنيه لجميع الطلاب النجاح والتفوق.
وفي وقت سابق، وفرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
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