أخيرًا حان موعد اختبارات قدرات 2024! إليك كل ما تحتاج معرفته



اختبارات قدرات الطلاب اختبارات قدرات الطلاب



أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية، والأجنبية، والشهادات الفنية، والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2024 والمتقدمين لـ تنسيق الجامعات 2024 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/2025، والتي من أهمها التوصية بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية شعب (فنية، موسيقية، المسرح التربوي)، على أن يتم القبول بكليات التربية النوعية بطابع تنسيق واحد، ويتم توزيع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على كافة أقسام وشعب الكلية داخليًّا عن طريق الكلية مباشرة.







اختبارات القدرات 2024

الكليات التي يتطلب الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات بعد استبعاد التربية النوعية



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طلاب الثانوية العامة 2024 عن كيفية خوض اختبارات القدرات 2024 والكليات التي يشترط الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات، بينما أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الأخير في المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء اختبارات القدرات لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية، وذلك بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وأيضا إلغاء الاختبارات (المعرفية).مواعيد اختبارات القدرات 2024وتنطلق اختبارات القدرات 2024 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، بينما يبدأ الطلاب في التسجيل عبر موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات 2024، ويمكن للطالب خوض اختبارات القدرات لأكثر من كلية في نفس الوقت ولكن لا يمكنه خوض الامتحان لكلية واحدة أكثر من مرة.بينما كان قد كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصدى البلد حول موعد اختبارات القدرات 2024وهو عقب امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي سوف تنتهي يوم 20 يوليو المقبل 2024، مشيرا إلى أن أعمال تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 من المقرر أن تبدأ من خلال اختبارات القدرات، بيننا تجرى خلال 10 أيام من نهاية امتحانات الثانوية العامة.الكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدراتوأشار إلى أنه سيستمر العمل بنظام اختبارات القدرات 2024 (المهارية) وذلك بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط الالتحاق بها النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة، وهذا بعد انتهاء امتحانات الثانوية، وايضا قبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.بينما الكليات التي يشمل التقديم بها خوض اختبارات القدرات:كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها،بني سويف).• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.• كليات التربية الرياضية.• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.