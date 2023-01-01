أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة: تجنبها للحفاظ على صحة جهازك الهضمي

الأطعمة الحارة: الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة قد تزيد من احتمالية حدوث التهاب المعدة وتسبب الحرقة والانزعاج.
توجد عدة أطعمة يمكن أن تكون ضارة للمعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة بشكل متكرر، هذه الأطعمة قد تسبب تهيجًا للمعدة وتؤثر على عملية الهضم. إليك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.
المشروبات الكحولية: تناول الكحول على معدة فارغة يمكن أن يتسبب في تهيج المعدة والأمعاء وزيادة إفراز الحمض الهضمي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالحرقة والغازات والانزعاج العام.
القهوة والشاي القوي: الكافيين الموجود في القهوة والشاي القوي قد يزيد من إفراز الحمض الهضمي ويؤدي إلى تهيج المعدة والأمعاء.
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