أخطاء يجب تفاديها عند تأسيس ديكور المنزل.. منها حجم الأثاث وعشوائية الألوان



ديكور المنزل ديكور المنزل

يقع بعض مهندسي الديكور فى أخطاء بسيطة عند تأسيس المنزل، قد تؤثر بشكل أو آخرعلى هدوء وسعادة من يعيشون فى المنزل .ولمساعدتك على تجنب هذه الأخطاء في منزلك، يستعرض "اليوم السابع" بعض المشكلات وكيفية تصحيحها أو منعها وذلك وفقا لما نشره موقع "thespruce"

قد يعجبك أيضا...

اختيار الإضاءة السيئةالإضاءة مشكلة شائعة تراها عندما تقوم بتصميم المنازل، ويتعلق الكثير منها بـ شدة الضوء وتجد أن العديد من الأشخاص يعتمدون فقط على الإضاءة العلوية، وما لا يعرفه البعض أن الإضاءة تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية في الغرفة، والحل بديلا عن استخدام الأضواء الغائرة أو تركيبات السقف فقط، يمكنك استخدام الإضاءة المتعددة الطبقات.نسيان الحجم والمقياسإن الخطأ الأكبر هو شراء أثاث وديكورات أصغر أو أكبر حجما من المساحة المتوفرة لديك، وهذا ما يجلع منزلك مزدحما أو غير متناسق، وبحسب خبراء ومهندسي الديكور، أنه كلما كان الحجم كبيرا، ومناسبا للمكان كلما كان ذلك أفضلالمساحة المزدحمةالتركيز على الجودة بديل عن الكمية يمنح الاهتمام لكل قطعة على حدة دون إغراق المساحة، وللقيام بذلك، يجب مراعاة تدفق حركة الأشخاص عبر المساحة، فمن خلال التوزيع المدروس، يمكنك خلق مرونة جسدية وبصرية، وستكون القطع المفضلة لديك مرئية، لكنك لن تشعر بالضيق.عدم وجود ألوان متناسقةاختيار الألوان أمر شخصي للغاية، سواء كنت تريد جدرانا باللون الوردي الفاتح أو باللون البيج بالكامل، فإن الجزء الرئيس في الحصول على اللون المناسب هو التماسك، إذا كنت تريد أن تبدو الألوان أكثر تناسقا، فيجب أن تبدأ بقاعدة محايدة وتبني مخطط الألوان حولها.حجم السجادةتعتبر السجاد من الأشياء التي يصعب الحصول عليها بشكل مثالي، إذا كانت السجادة صغيرة جدا، فإن الأثاث سينتهي به الأمر إلى أن يكون متقاربا جدا، مما يحد من الحركة ويؤدي إلى مظهر مضغوط، وإذا كانت كبيرة جدا، فقد تبتلع المساحة، فيجب اختيار المقاس المناسب، قبل الشراء.