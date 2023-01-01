أخطاء فادحة في تغيير حفاضة طفلك قد تُعرضه للعدوى! إليك الطريقة الصحيحة



تغيير حفاضة طفلك تغيير حفاضة طفلك

عند تغيير حفاضة طفلك، هناك بعض الأخطاء التي يمكنك تجنبها لحمايته من الالتهابات والعدوى الجلدية. إليك بعض النصائح المهمة، بحسب ما نشره موقع هيلثي:



أخطاء تجنبيها عند تغيير حفاضة طفلك





أخطاء تجنبيها عند تغيير حفاضة طفلك

غسل اليدين: قبل بدء تغيير الحفاضة، تأكدي من غسل يديك جيدًا باستخدام الماء والصابون. هذا سيساعد في تقليل انتقال الجراثيم إلى جلد طفلك.

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تجفيف الجلد: قبل وضع حفاضة جديدة، تأكدي من تجفيف منطقة الحفاض جيدًا بواسطة منشفة ناعمة ونظيفة. الرطوبة المتراكمة يمكنها أن تؤدي إلى تهيج الجلد وظهور العدوى.استخدام منتجات ناعمة: استخدم منظفًا خفيفًا وخاليًا من العطور لتنظيف منطقة الحفاض. تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو العطور القوية، حيث يمكن أن تسبب تهيج الجلد.تغيير الحفاض بانتظام: قومى بتغيير حفاضة طفلك بانتظام، وذلك لتقليل احتمالية تراكم البول والبراز لفترات طويلة على الجلد. الرطوبة المستمرة يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالتهيج والعدوى.استخدام واقي الحفاض: يمكن استخدام واقي الحفاض (مثل كريم الحفاض) لحماية بشرة طفلك من التهيج والاحمرار. قومي بتطبيق طبقة رقيقة على الجلد النظيف والجاف قبل وضع الحفاضة الجديدة.الانتباه إلى علامات الاحمرار والتهيج: كوني حذرة وراقبي بشرة طفلك بانتظام. إذا لاحظت أي علامة على التهيج أو الاحمرار الشديد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود عدوى أو تهيج. في حالة الشك، استشيري طبيب الأطفال لتقييم الحالة وتوجيهك بشكل صحيح.تنفيذ النصائح والاحتياطات يساعدك على الحفاظ على صحة جلد طفلك وتقليل احتمالية الالتهابات والعدوى الجلدية.