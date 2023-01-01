أخطاء شائعة في التعامل مع موجات الحر..منها الحمام البارد والمروحة..

في فصل الصيف، تنتشر بعض العادات الشائعة التي قد تؤثر سلبًا على صحتنا أثناء مواجهة موجات الحر الشديدة، من التسلية بالحمامات الباردة إلى النوم أمام المروحة، هذه العادات قد تبدو مفيدة على المدى القصير ولكنها تحمل آثاراً عكسية طويلة الأمد.
الحمام البارد، على الرغم من شهرته، يمكن أن يؤدي إلى فقدان السوائل بدلاً من تبريد الجسم، مما يجعل الاستحمام بالماء الفاتر أفضل خيار للحفاظ على توازن الجسم خلال الأيام الحارة.
عدم التخلي عن الأغطية أثناء النوم أمر مهم أيضًا، حيث يحافظ استخدام أغطية خفيفة على توازن حرارة الجسم أثناء النوم، مما يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد في الصيف.
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