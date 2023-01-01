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أخطاء شائعة عند شراء الكبدة

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صورة الخبر: الكبدة الفاسدة
الكبدة الفاسدة

تعد الكبدة من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة في مصر وتتميز بمذاقها الشهي.

وذكر موقع “happymuncher” أن تناول الكبدة الفاسدة أو المحتوية علي مواد رديئة يعرض الجسم لمخاطر عديدة منها ارتفاع الحرارة والتسمم الغذائي.
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علامات الكبدة الرديئة قبل الشراء

أن الكبدة الفاسدة تكن ذات لون فاتح أو تحتوى على اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي أو أصفر أو بنى

اما الكبدة الجيدة فتكن صلبة ورطبة ولونها أحمر فاتح شبيه بالأرجواني.

إذا خرج من الكبدة رائحة كريهة أو نتنة أو رائحة البيض الفاسد فهى علامة واضحة على التلف.

قوام الكبدة الجيدة يشبه الجيلي أو أثقل قليلا ولكن إذا كانت سميكة أو دهنية فهى ليست جيدة.

الكبدة تكن حامضة أو سيئة المذاق وعندما تفتحها ويكن ملمسها سئ أو سميك أو متكتل.

فهذا يعني أنه أصبح سيئًا و ستلاحظه على الفور أن لها مذاق كريه أو لاذع.

المصدر: موقع “happymuncher”

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