أخطاء شائعة تؤدي لانفجار الفرن الكهربائي.. امنعي وقوع كارثة في مطبخك

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الفرن الكهربائي من الأجهزة التي باتت مهمة بالفترة الأخيرة، ويعتبر أفضل من الأفران العادية، التي تعمل بالغاز، إلا أن هناك بعض الأخطاء، تؤثر على العمر الافتراضي له، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى انفجاره، لذا يجب الانتباه جيدًا، تجنبًا لأي كارثة قد تحدث.

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أوضح موقع good housekeeping أخطاء تؤدي إلى اشتعال النيران وانفجار الفرن الكهربائي.وضع الأطعمة الدهنية بالقرب من الحرارةوضع الأطعمة الدهنية على الحرارة بشكل مباشر، عادة خاطئة وتنذر بانفجار الفرن، لأنها تؤدي إلى تناثر الزيت، واشتعاله عند ملامسته لعنصر الشواية، لذا يجب وضع هذه الأطعمة على رفوف الفرن السفلية.استخدام ورق غير صالح للفرنتغطية الطعام بورق غير صالح للفرن، يؤدي إلى اشتعال النار، لذا ينصح باستخدام ورق الخبز، أو كما يطلق عليه ورق الزبدة، لأنه مقاوم للحرارة، أما الأنواع الأخرى ليست مصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، سوف تذوب عند تعرضها للحرارة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى اشتعال النار بسهولة.التأكد من عدم سقوط الطعام في الفرنسقوط أي جزيئات طعام متبقية يمكن أن تشتعل، لذا قد ينشب حريق أو ينبعث دخان في قاعدة الفرن، ويزداد هذا الخطر عندما تجف قطع الطعام البارزة في الفرن، إذ تصبح هذه المواد الغذائية المجففة شديدة الاشتعال.تفعيل وظيفة التنظيف الذاتيضبط الفرن عن طريق الخطأ بدلاً من الخبز، أو تفعيل وظيفة التنظيف الذاتي، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى نشوب حريق، لذا تأكد د من فهم طريقة استخدام الفرن بشكل صحيح، قبل محاولة خبز أي شيء.التنظيف الذاتي أسهل طريقة للعناية بالفرنوبشكل عام يُعتبر التنظيف الذاتي أسهل طريقة للعناية بالفرن، والأفضل على الإطلاق، في حالة عدم الرغبة في العبث بمنظفات الفرن الكيميائية، مع ضرورة غلق الفرن مدة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات.