أخطاء البحث بالذكاء الاصطناعي في Google تثير الجدل

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تواجه ميزة ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews الجديدة من جوجل انتقادات متزايدة بسبب الإجابات المضللة التي تقدمها للمستخدمين عند البحث، مما يثير تساؤلات بشأن جاهزية هذه الميزة للاستخدام الواسع النطاق.



وبدأت جوجل توفير ميزة ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي لكافة المستخدمين تدريجيًا بعد أن كانت قيد الاختبار لمدة عام. ومع الإطلاق العام، اشتكى بعض المستخدمين من ظهور إجابات مضللة في بعض الأوقات.



وتعمل تلك الميزة على فحص محتوى نتائج البحث ثم تقديم إجابة مختصرة مرفقة بالمصادر التي اعتمدت عليها، حتى تُغني المستخدمين عن الاطلاع على نتائج البحث التقليدية، والتنقل بين المواقع المختلفة.

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ونشر المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لإجابات غريبة ولدها البحث بالذكاء الاصطناعي في جوجل، مثل إضافة الغراء إلى البيتزا لمنع سقوط الجبن، وتخرج الرئيس الأمريكي جيمس ماديسون في جامعة ويسكونسن 21 مرة، وكون الشخصية الخيالية باتمان شرطيًا، وغيرها من الإجابات الخطأ.وقالت ميغان فارنسورث، المتحدثة باسم جوجل، في تصريحات أخيرة إن الأخطاء جاءت من “استعلامات غير شائعة، ولا تمثل تجارب معظم الأشخاص”. وأضافت أن الشركة تستخدم هذه الأمثلة لمواصلة تحسين منتجها.ويمكن رصد بعض أنماط الأخطاء في ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل، ومنها عدم القدرة على التفرقة بين المزاح والحقائق، وعدم الاستعانة بالمصادر بطريقة صحيحة، وتقديم إجابات مختلفة عن استعلامات البحث.وتواجه الشركات الأخرى مثل OpenAI وميتا ومايكروسوفت أيضًا تحديات مماثلة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن جوجل هي الأولى التي تطلق هذه التقنية على نطاق واسع، مما يجعلها محط الأنظار.ويُعتقد أن هذه الأخطاء جزء من عملية التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنها تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين دقة هذه التقنيات وأمانها قبل الاعتماد عليها كليًا في تلبية احتياجات المستخدمين اليومية.